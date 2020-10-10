內蒙發生三死兩傷凶案  一名民警被刺死

據內媒消息，內蒙古武川縣警方發布通報，二份子鄉黑浪壕村兩村民發生糾紛，警方調解過程中，其中一村民持刀傷人，導致3人死亡、2人受傷，死者中包括一名在現場調解的民警。

武川縣公安局相關部門一名工作人員告訴記者，在此次事件中遇難的民警系二份子派出所的副所長。

武川縣公安局宣傳部門的一名工作人員稱，在這起刑事案件中，有一名在現場調解的民警被捅傷致死，「他是二份子派出所的副所長，今年48歲。目前相關案件調查和善後事宜仍在處置當中。」

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武川縣警方發布通報，9日8時14分，武川縣公安局指揮中心接到報警稱，武川縣二份子鄉黑浪壕村村民馬某貴因自家一只羊走失與鄰居王某生發生糾紛。二份子派出所立即派出兩名民警趕赴現場，在調解過程中，民警與村委會幹部提出多種調解方案，但當事人馬某貴拒不接受。

調解工作持續至中午12時35分，馬某貴突然拔出隨身攜帶的尖刀衝向王某生，民警對其進行制止時，馬某貴將該民警捅倒在地，後又接連持刀傷人。當場造成一名民警和王某生死亡，另3人受傷（其中1名傷者在送醫途中死亡）。犯罪嫌疑人馬某貴已被公安機關抓獲。

目前，兩名傷者已送往醫院救治，案件正在進一步偵辦中。

責任編輯：鄧中建

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