名將不過關體測惹爭議   體育總局：不影響高水平運動員奧運選拔

國家體育總局今年實施一項新措施，提出堅持「體能是東京奧運會入場券」的選拔標準，並要求「確定各項目基礎體能達標標準，不達標者不得參加奧運選拔」。結果導致大批名將因體能不過關，雖然比賽成績佳卻被拒進入決賽，引來了很大爭議。

國家體育總局副局長李建明今天接受採訪表示，體能測試僅是督促運動員加強基礎體能的措施，不會影響高水平運動員參與奧運會等國際大賽的選拔。

在不久前舉行的全國游泳選拔賽中，今年全國賽事引入了「體能測試」門檻，結果大批名將雖然在預賽成績佳，卻因體能不過關被拒進入決賽，其中包括了大家熟悉的游泳選手傅園慧。

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在全國游泳冠軍賽上預賽第一傅園慧、破全國紀錄的余賀新，打破亞洲紀錄的王簡嘉禾在內的5位運動員都因為體測不達標，無法參加決賽。

事件引來極大爭議，央媒也批評，如果體測項目和運動員的競技項目不匹配，或是「一刀切」，對游泳的跑步的下棋的運動員都用同一把尺子量，那非但是不合理，更顯得南轅北轍了。

事實上，不少項目的體測並不符合科學，有體育專業人士指，某些體測項目對專項運動員有害無益，例如，要求游泳運動員3000米跑，有可能損害運動員的關節，臥推舉更是游泳競賽者的大忌。有輿論直指，這是「讓魚去跑步」。

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國家體育總局副局長李建明10月10日上午接受採訪時表示，近段時間以來部分項目所進行的體能測試僅是督促運動員加強基礎體能的措施，不會影響高水平運動員參與奧運會等國際大賽的選拔。李建明同時表示，國家體育總局已經要求各項目中心總結體能測試的經驗教訓，進一步完善相關措施，使體測更加科學，更貼近項目實際。

李建明表示，「體測問題引起熱議，其中不乏很多理性客觀的意見，值得我們去吸納，我也利用這個機會向廣大關心支持中國體育事業發展的朋友們表示感謝。」李建明指出，在中國高水平競技體育運動員的訓練之中，缺乏基礎體能是比較普遍的問題，加強、強化基礎體能已經成為體育界內外的共識。

李建明表示，國家體育總局已經要求各項目中心協會近段時間在部分比賽中引入體能測試的經驗教訓，來進一步完善相關措施。這不是對項目規則的根本改變，更不會影響高水平運動員在奧運會參賽選拔以及參加奧運會等國際賽事的機會，只是倒逼運動員重視強化基礎體能訓練的措施，當然這些措施要更加科學，更有針對性，更加貼近各項目的實際。

責任編輯：鄧中建

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