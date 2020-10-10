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巴基斯坦封鎖TikTok  因未過濾不道德內容

社會熱點 15:35 2020/10/10

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巴基斯坦電信當局昨天發布聲明，宣布封鎖中國短影音平台TikTok，這項措施與美國最近的禁令無關，是因為這款社群媒體應用程式未過濾「不道德且猥褻」的內容。

路透社稍早引述消息人士報道，巴基斯坦將下達禁令。現在當局發布聲明，證實相關說法。

聲明指出：「社會上有不同群體控訴影音分享應用程式TikTok上有不道德且猥褻的內容，鑒於投訴案件數量之多，巴基斯坦電信局（Pakistan Telecommunication Authority）已下達指示，封鎖這款應用程式。」

【TikTok】美法官叫停TikTok禁令 華府提出上訴

【TikTok】報告指TikTok超越Instagram 成美國青年第二喜愛社交App

巴基斯坦電信局並表示，已告知TikTok對交涉持開放態度，若TikTok提出令人滿意的機制來限制非法內容，電信局會檢討這項決定。

巴基斯坦電信局7月曾就TikTok平台上的露骨內容，向TikTok下達「最後警告」。

屬於中國字節跳動公司的TikTok最近陷入一場全球風暴。TikTok在印度被封鎖，在澳洲和美國等國家也面臨檢視。

根據巴基斯坦一名官員的說法，總理伊姆蘭汗（Imran Khan）極為關注此事，指示電信當局盡全力在這個保守的伊斯蘭共和國封鎖低俗內容。

路透社記者未能立即聯繫到TikTok就此事置評。

責任編輯：鄧中建

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