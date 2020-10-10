【中澳緊張】澳籍作家楊恆均遭控間諜 傳近期將於北京受審

據路透社報道，被控犯下間諜罪並遭中國當局監禁超過21個月的澳洲華裔作家楊恆均，近期將於北京受審，不過具體時間並未公布。

55歲的楊恆均是中國知名部落客，原本住在紐約。去年1月他搭機抵達廣州訪問，在機場遭到中國公安人員帶走，今年3月被中方以間諜罪名起訴，澳洲政府對此表達強烈抗議。

楊恆均畢業於上海復旦大學，其後在悉尼科技大學取得博士學位，上個世紀曾在中國外交部任職，2000年入籍澳洲。

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此前，外交部發言人指，楊因涉嫌從事危害中國國家安全犯罪活動，北京市國家安全局近期對他採取強制措施進行審查。目前此案在偵辦過程中，楊軍的各項合法權益得到充分保障。中方已向澳洲使館正式通報。

路透社10日引述楊恆均友人表示，楊恆均的委任律師已經收到通知，本案已經移交到北京第二中級人民法院，預計在未來兩週內將任命一名法官來審理。

報道並引述澳洲總理莫里森（Scott Morrison）上週六在記者會表示，在這個問題（楊恆均案）上的外交斡旋，澳洲的立場一直以來都要求應有「透明、公正、公平的程序」。

莫里森並提到，「那裡（中國）的（司法）系統與澳洲有很大的不同，這會造成一些焦慮。」

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報道指出，在過去一個月期間，律師已經與楊恆均會面兩次。這是他被中國有關單位監禁長達21個月後，首度合法會面。楊恆均9月3日與律師會面時否認間諜罪的指控，堅稱自己是無辜的，並表示會戰鬥到底。

他在一封給家人的信中表示，「我永遠不會承認自己沒有做過的事情」。

原本就緊繃的中澳關係，因為澳洲呼籲對新冠病毒肺炎起源展開調查，以及中國對澳洲祭出貿易制裁後，在今年更加惡化。澳洲籍的中國國營電視台主持人成蕾8月被控涉嫌危害國家安全而遭到調查並拘留，不過迄今澳洲政府未被告知拘留的具體原因。

責任編輯：鄧中建

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