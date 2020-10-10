  • 27°C
香港時間 : 20201010日 (六) 17:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中澳緊張】澳籍作家楊恆均遭控間諜 傳近期將於北京受審

國情動向 16:25 2020/10/10

分享：

據路透社報道，被控犯下間諜罪並遭中國當局監禁超過21個月的澳洲華裔作家楊恆均，近期將於北京受審，不過具體時間並未公布。

55歲的楊恆均是中國知名部落客，原本住在紐約。去年1月他搭機抵達廣州訪問，在機場遭到中國公安人員帶走，今年3月被中方以間諜罪名起訴，澳洲政府對此表達強烈抗議。

楊恆均畢業於上海復旦大學，其後在悉尼科技大學取得博士學位，上個世紀曾在中國外交部任職，2000年入籍澳洲。

【中澳緊張】環球時報：中國禁止澳洲兩名「反華學者」入境

【中澳緊張】澳駐美大使：澳洲準備承擔抵抗中國的經濟代價

此前，外交部發言人指，楊因涉嫌從事危害中國國家安全犯罪活動，北京市國家安全局近期對他採取強制措施進行審查。目前此案在偵辦過程中，楊軍的各項合法權益得到充分保障。中方已向澳洲使館正式通報。

路透社10日引述楊恆均友人表示，楊恆均的委任律師已經收到通知，本案已經移交到北京第二中級人民法院，預計在未來兩週內將任命一名法官來審理。

報道並引述澳洲總理莫里森（Scott Morrison）上週六在記者會表示，在這個問題（楊恆均案）上的外交斡旋，澳洲的立場一直以來都要求應有「透明、公正、公平的程序」。

莫里森並提到，「那裡（中國）的（司法）系統與澳洲有很大的不同，這會造成一些焦慮。」

【華為禁令】澳洲封殺華為5G傷及自己 失千個高薪職位

澳洲警方被指查看中國領事通訊 中方駁滲透說法「無中生有」

報道指出，在過去一個月期間，律師已經與楊恆均會面兩次。這是他被中國有關單位監禁長達21個月後，首度合法會面。楊恆均9月3日與律師會面時否認間諜罪的指控，堅稱自己是無辜的，並表示會戰鬥到底。

他在一封給家人的信中表示，「我永遠不會承認自己沒有做過的事情」。

原本就緊繃的中澳關係，因為澳洲呼籲對新冠病毒肺炎起源展開調查，以及中國對澳洲祭出貿易制裁後，在今年更加惡化。澳洲籍的中國國營電視台主持人成蕾8月被控涉嫌危害國家安全而遭到調查並拘留，不過迄今澳洲政府未被告知拘留的具體原因。

責任編輯：鄧中建

【中澳緊張】在華澳洲高管低調應對中澳關係惡化：發聲都有成本

【中澳緊張】中國官媒：澳洲情報人員最近突擊搜查中國駐澳記者住所

【中澳緊張】澳洲媒體最後兩名駐華記者撤離 京：對其調查詢問屬正常執法

【中美角力】美國澳洲增介入南海能力 合建軍事燃料庫

【中澳關係】蒙牛欲33億收購澳洲乳企 傳澳洲財長拒絕

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」

外交 莫里森 中國外交部 澳洲 悉尼

下一篇文章

【兩岸關係】蔡英文稱對等尊嚴原則下願促成對話 國台辦：九二共識是前提
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台海局勢】大陸北斗助對台「斬首」？台軍稱用這招拆解
【台海局勢】大陸北斗助對台「斬首」？台軍稱用這招拆解
【新冠肺炎疫苗】特朗普將這個全球領導席位 拱手讓中國
【新冠肺炎疫苗】特朗普將這個全球領導席位 拱手讓中國
【中美角力】基辛格警告美中須設衝突界限 以免重蹈一戰覆轍
【中美角力】基辛格警告美中須設衝突界限 以免重蹈一戰覆轍
抗嚴寒！解放軍新型保溫方艙曝光 中印邊境駐軍用上？ （組圖）
抗嚴寒！解放軍新型保溫方艙曝光 中印邊境駐軍用上？ （組圖）
【中美角力】特朗普被批兩大笨拙 注定輸掉對中國新冷戰
【中美角力】特朗普被批兩大笨拙 注定輸掉對中國新冷戰
【台海局勢】大陸軍機再入西南空域 台軍演練棄用實彈怕走火？
【台海局勢】大陸軍機再入西南空域 台軍演練棄用實彈怕走火？