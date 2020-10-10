【南海角力】日自衛隊3軍艦南海演習 環時批不利地區安全

南海近日因中美頻頻角力而形勢緊張，周邊的一些國家也蠢蠢欲動。根據日本政府防衛省聲明，海上自衛隊昨天在南海執行反潛演習，共部署3艘軍艦，包括一艘直升機航空母艦和一艘潛艦。官媒「環球時報」批，頻繁軍事活動不利於這片地區的安全和穩定，中國堅決反對這樣的行為。

路透社報道，防衛省透過聲明表示，此次演習旨在「提高戰術能力」。防衛省並未就演習地理位置透露更多細節。

根據聲明，3艘軍艦為加賀號護衛艦及雷號護衛艦，還有翔龍號潛艦。

聲明指出，這3艘軍艦會在本週末停泊越南金蘭灣（Cam Ranh Bay），以補充船上必需品。

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美國譴責中國不僅將南海軍事化，還試圖威嚇可能有意開採當地豐富石油和天然氣資源的亞洲鄰國。

中國外交部多次指出，南沙群島是中國的領土，中國在自己領土上開展建設活動，主要是為南海各類民事需求服務，更好地向本地區和國際社會提供更多公共產品和服務，履行中國承擔的國際責任和義務。

官媒「環球時報」今天提到日本此次南海演習表示，頻繁在南海海域從事軍事活動，不利於這片地區的安全和穩定，中國堅決反對這樣的行為。

責任編輯：鄧中建

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