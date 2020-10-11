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【中美科技戰】美國5G落後中國太多  能藉iPhone 12解圍？

經濟脈搏 15:27 2020/10/11

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中美科技戰白熱化之際，蘋果公司（Apple）預料13日將推出備受期待、支援5G通訊技術的iPhone 12系列手機。法新社引述專家認為，新iPhone引發的智能手機升級潮，對蘋果財務至關重要；同時亦有助凝造5G應用環境，讓美國振作落後於中國的5G技術。

法新社報道，蘋果13日這場串流活動以「唏，速度（Hi, Speed）」為主軸，指的是全球許多地方在推展的超高速無線網絡。

5G漸普及  蘋果iPhone再不能沒5G

分析師預料蘋果將發表一系列不同尺寸的iPhone 12手機，但供應鏈受新冠肺炎疫情影響下，各型號出貨時間將有所不同。

【華為5G】中美5G攻防打到意大利　華為以此自證安全

【華為5G】美欲逼葡萄牙封殺華為5G  葡總統這話回絕

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）在給投資人的備忘錄上說，iPhone 12會是執行長庫克（Tim Cook）團隊自2014年iPhone 6以來，最為關鍵的產品，也將是蘋果成長傳奇的另一個重要篇章。

分析師表示，5G行動網絡在世界各地扎根，正是蘋果推出一款為5G量身打造iPhone的好時機。

顧問公司Techsponential的分析師格林加特（Avi Greengart）說，「蘋果現在絕對需要5G，不是為了美國市場，而是為了中國市場。在中國，5G是驅動購買力的關鍵」。

【華為禁令】特朗普幕僚用「寄生蟲論」 施壓德國封殺華為5G

【華為禁令】德為何不跟美國禁華為5G？德媒揭默克爾為了這個

法新社指，蘋果競爭對手當中已有一部分在生產5G手機；而5G技術發展上，中國遙遙領先美國。

營造5G應用環境  美才有理據砸錢催谷5G

科技顧問公司Moor Insights & Strategy分析師穆黑德（Patrick Moorhead）說，「中國正一步步實現5G時代，有沒有蘋果都一樣；實際上，在中國，5G手機出貨量已高出非5G手機。」

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除了中國，韓國與歐洲部分國家的5G網絡也已具初步規模。

分析師表示，美國電信業希望藉由一部支援5G的iPhone來刺激消費者興趣、營造5G應用環境，如此才有正當理由來砸重金發展5G網絡建設。

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