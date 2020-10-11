【華為禁令】台積電傳獲准供貨華為？惟真相或是這樣

美國新一波禁令致華為面臨「斷芯（芯片叫晶片）」之際，內地半導體產業媒體「集微網」引述知情人士透露，繼AMD（超微）、Intel（英特爾）之後，台積電也已從美國商務部獲得許可證、將能夠繼續向華為供應一部分「成熟製程」的芯片產品。但這一消息，並不代表華為被圍堵的壓力。

第一，台積電「獲准向華為供貨」的報道傳了一天，但至今仍未獲官方證實。事實上，台積電接受台媒查詢時，說不回應毫無根據的市場傳聞。 第二，「集微網」的報道就算屬實，台積電的獲准供貨範圍，並不包括手機SoC（系統單芯片）等「先進節點」產品。

事實上，知情人士在報道中透露，台積電獲得的美國許可證主要涵蓋採用成熟工藝製造的產品，手機SoC等先進節點產品仍然無法為華為代工。

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知情人士還指出，美國商務部並不會完全封鎖華為，但如果手機處理器芯片和基地站（無線網路）芯片等問題不能得到解決，華為支柱業務仍面對嚴峻的壓力。

台積電如無法恢復代工麒麟芯片 華為仍艱難

報道指，換言之，華為智能手機最需要的先進製程在自家麒麟處理器等芯片產品，仍無法透過台積電代工而取得。

今年5月，台積電宣布在美國亞利桑那州投資120億美元建新廠，曾有傳言稱該設廠計劃將建立在能保證台積電繼續向華為供貨的基礎上。不過，美國國務院主管經濟增長、能源和環境的次卿柯拉克（Keith Krach）此前公開表示，美國並沒有就此對台積電做出任何保證。

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責任編輯：鄧國強

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