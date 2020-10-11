【大灣區】中央推深圳5年改革方案　提高深港合作水平（全文）

▲ 【大灣區】中央推深圳5年改革方案 促更高水平深港合作

深圳特區成立40周年之際，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，當中提到推動更高水平深港合作。

文件提出，推進創業板改革並試點註冊制，試點創新企業境內發行股票或存託憑證（CDR）。依法依規開展基礎設施領域不動産投資信託基金試點。在人民銀行數字貨幣研究所深圳下屬機構的基礎上成立金融科技創新平台。支持開展數字人民幣內部封閉試點測試，推動數字人民幣的研發應用和國際合作。

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《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》主要內容如下。

黨中央作出興辦經濟特區重大戰略部署40年來，深圳敢闖敢試、敢爲人先、埋頭苦幹，創造了發展史上的奇迹，成爲全國改革開放的一面旗幟。2019年8月，以習近平同志爲核心的黨中央作出支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的重大決策，一年來，各項工作取得積極進展。以設立經濟特區40周年爲契機，在中央改革頂層設計和戰略部署下，支持深圳實施綜合授權改革試點，是新時代推動深圳改革開放再出發的又一重大舉措，是建設中國特色社會主義先行示範區的關鍵一招，也是創新改革方式方法的全新探索，爲貫徹落實習近平總書記關於深圳改革發展的重要指示批示精神和《中共中央、國務院關于支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》有關要求，積極穩妥做好綜合授權改革試點工作，制定本方案。

一、總體要求

（一）指導思想。以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，按照黨中央、國務院決策部署，牢牢把握正確改革方向，圍繞中國特色社會主義先行示範區的戰略定位和戰略目標，賦予深圳在重點領域和關鍵環節改革上更多自主權，支持深圳在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放，率先完善各方面制度，構建高質量發展體制機制，推進治理體系和治理能力現代化，加快形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，推動更高水平深港合作，增強在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能，努力創建社會主義現代化強國的城市範例。

（二）工作原則

——堅持解放思想、守正創新。堅持和加強黨的全面領導，堅持中國特色社會主義道路，堅持以人民爲中心的發展思想，在守正的基礎上創新，解放思想、實事求是，固根基、揚優勢、補短板、強弱項。

——堅持市場化、法治化、國際化。充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，推進改革與法治雙輪驅動，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的全面開放。

——堅持系統集成、協同高效。突出改革系統性、整體性、協同性，聚焦重點領域和關鍵環節，推動各方面制度更加銜接配套、成熟定型，實現改革目標集成、政策集成、效果集成。

——堅持先行先試、引領示範。堅持問題導向、目標導向、結果導向，給予充分改革探索空間，在遵循憲法和法律、行政法規基本原則前提下，允許深圳立足改革創新實踐需要，根據授權開展相關試點試驗示範。鼓勵大膽創新、真抓實幹，注重經驗總結，及時規範提升，爲全國提供示範。

——堅持底線思維、穩步實施。提前預設底線情形，在風險總體可控前提下，科學把握時序、節奏和步驟，分期分步、穩妥有序推進改革。

（三）主要目標。2020年，在要素市場化配置、營商環境優化、城市空間統籌利用等重要領域推出一批重大改革措施，制定實施首批綜合授權事項清單，推動試點開好局、起好步。2022年，各方面制度建設取得重要進展，形成一批可複製可推廣的重大制度成果，試點取得階段性成效。2025年，重要領域和關鍵環節改革取得標志性成果，基本完成試點改革任務，爲全國制度建設作出重要示範。

二、完善要素市場化配置體制機制

（四）支持在土地管理制度上深化探索。將國務院可以授權的永久基本農田以外的農用地轉爲建設用地審批事項委託深圳市政府批准。支持在符合國土空間規劃要求的前提下，推進二三産業混合用地。支持盤活利用存量工業用地，探索解決規劃調整、土地供應、收益分配、歷史遺留用地問題。探索利用存量建設用地進行開發建設的市場化機制，完善閑置土地使用權收回機制。深化深汕特別合作區等區域農村土地制度改革。支持依託公共資源交易平台建設自然資源資産交易市場，完善一二級市場聯動的土地市場服務監管體系。試點實行土地二級市場預告登記轉讓制度。

（五）完善適應超大城市特點的勞動力流動制度。深化戶籍制度改革，調整完善積分落戶政策。完善居住證制度，鼓勵根據實際擴大公共服務範圍、提高服務標准，穩步推進基本公共服務常住人口全覆蓋。允許探索適應新技術、新業態、新産業、新模式發展需要的特殊工時管理制度。

（六）支持在資本市場建設上先行先試。推進創業板改革並試點註冊制，試點創新企業境內發行股票或存託憑證（CDR）。建立新三板挂牌公司轉板上市機制。優化私募基金市場准入環境。探索優化創業投資企業市場准入和發展環境。依法依規開展基礎設施領域不動産投資信托基金試點。在中國人民銀行數字貨幣研究所深圳下屬機構的基礎上成立金融科技創新平台。支持開展數字人民幣內部封閉試點測試，推動數字人民幣的研發應用和國際合作。

（七）加快完善技術成果轉化相關制度。改革科研項目立項和組織方式，建立主要由市場決定的科技項目遴選、經費分配、成果評價機制。深化科技成果使用權、處置權和收益權改革，在探索賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權、成果評價、收益分配等方面先行先試。探索政府資助項目科技成果專利權向發明人或設計人、中小企業轉讓和利益分配機制，健全國有企業科研成果轉化利益分配機制。完善技術成果轉化公開交易與監管體系。

（八）加快培育數據要素市場。率先完善數據產權制度，探索數據産權保護和利用新機制，建立數據隱私保護制度。試點推進政府數據開放共享。支持建設粵港澳大灣區數據平台，研究論證設立數據交易市場或依託現有交易場所開展數據交易。開展數據生産要素統計核算試點。

（九）健全要素市場評價貢獻機制。率先探索完善生産要素由市場評價貢獻、按貢獻決定報酬的機制，增加勞動者特別是一線勞動者勞動報酬。充分尊重科研、技術、管理人才，探索充分體現技術、知識、管理、數據等要素價值的實現形式。深入推進區域性國資國企綜合改革試驗，支持建立和完善符合市場經濟規律與企業家成長規律的國有企業領導人員管理機制，探索與企業市場地位和業績貢獻相匹配、與考核結果緊密挂鈎、增量業績決定增量激勵的薪酬分配和長效激勵約束機制。

三、打造市場化法治化國際化營商環境

（十）進一步完善公平開放的市場環境。在全國統一的市場准入負面清單基礎上，制定深圳放寬市場准入特別措施清單，放寬能源、電信、公用事業、交通運輸、教育等領域市場准入。進一步放寬前沿技術領域的外商投資准入限制。支持完善公平競爭制度。完善經營郵政通信業務審批機制。試點能源領域許可審批告知承諾制。推進破産制度和機制的綜合配套改革，試行破產預重整制度，完善自然人破産制度。

（十一）打造保護知識產權標桿城市。開展新型知識產權法律保護試點，完善互聯網信息等數字知識産權財產權益保護制度，探索建立健全證據披露、證據妨礙排除和優勢證據規則，建立知識產權侵權懲罰性賠償制度。探索在部分知識産權案件中實行舉證責任轉移制度。實施知識產權領域以信用爲基礎的分級分類監管。

（十二）完善行政管理體制和經濟特區立法。按程序賦予深圳在幹部和機構管理、統籌使用各類編制資源等方面更大自主權。探索完善行政爭議多元解決機制，健全行政複議與行政訴訟銜接機制。支持深圳擴寬經濟特區立法空間，在新興領域加強立法探索，依法制定經濟特區法規規章。

四、完善科技創新環境制度

（十三）優化創新資源配置方式和管理機制。支持實行非競爭性、競爭性「雙軌制」科研經費投入機制。推動完善科研機構管理機制，建立常態化的政企科技創新諮詢制度。實施高層次科技人才定向培養機制。

（十四）建立具有國際競爭力的引才用才制度。按程序賦予深圳外國高端人才確認函權限，探索優化外國人來華工作許可和工作類居留許可審批流程。支持探索制定外籍「高精尖缺」人才認定標準，爲符合條件的外籍人員辦理R字簽證和提供出入境便利。爲符合條件的外籍高層次人才申請永久居留提供便利。支持探索建立高度便利化的境外專業人才執業制度，放寬境外人員（不包括醫療衛生人員）參加各類職業資格考試的限制。

五、完善高水平開放型經濟體制

（十五）加大制度型開放力度。支持以規則銜接深化粵港澳大灣區合作發展。充分發揮中國（廣東）自由貿易試驗區深圳前海蛇口片區全面深化改革和擴大開放試驗田作用，形成更多可複製可推廣的制度創新成果。加強對重大疑難涉外商事案件的業務指導。支持完善法治領域跨境協作機制，健全國際法律服務和糾紛解決機制。

（十六）擴大金融業、航運業等對外開放。支持符合條件的在深境內企業赴境外上市融資。開展本外幣合一跨境資金池業務試點。支持深圳在推進人民幣國際化方面先行先試，推動完善外滙管理體制。支持符合條件的外資金融機構在深圳依法發起設立證券公司、基金管理公司。支持符合條件的外資機構在深圳依法合規獲取支付業務許可證。推動構建與國際接軌的金融規則體系。探索完善國際船舶登記制度。賦予深圳國際航行船舶保稅加油許可權，進一步放開保稅燃料油供應市場。

六、完善民生服務供給體制

（十七）創新醫療服務體系。支持在深圳開展國際前沿藥品臨床應用。探索完善醫療服務跨境銜接，建立與國際接軌的醫學人才培養、醫院評審認證標準體系。支持建設全新機制的醫學科學院。支持完善重大疫情防控體制機制，健全公共衛生應急管理體系。

（十八）探索擴大辦學自主權。探索擴大在深高等學校辦學自主權。在符合國家相關政策規定前提下，支持深圳引進境外優質教育資源，開展高水平中外合作辦學。賦予深圳對企業博士後科研工作站分站的設立和撤銷權限。

（十九）優化社會保障機制。探索公共服務多元化供給新機制，加快構建以促進健康爲導向的創新型醫保制度。支持完善普惠嬰幼兒照護服務體系。鼓勵利用全國一體化政務服務平台實現醫保政務服務一體化辦理。支持健全公共就業服務和終身職業技能培訓制度。

（二十）完善文化體育運營管理體制。支持深化文藝院團改革，完善院團管理體制、運行機制和利益分配制度。按程序賦予省級電視劇審查等管理權限。支持建設適用國際通用規則的文化藝術品（非文物）拍賣中心。支持開展體育消費城市試點，推進體育産業創新試驗，創新促進體育賽事發展的服務管理機制和安保制度。

七、完善生態環境和城市空間治理體制

（二十一）健全生態建設和環境保護制度。支持完善生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線和生態環境准入清單等「三線一單」生態環境分區管控體系，開展重要生態空間自然資源確權登記，擴大生態系統服務價值核算範圍。支持完善本地清潔能源供應機制，建設能源產業創新中心、創新聯合體等平台機構。支持完善產品環保強制性地方標准準，建立綠色産業認定規則體系，完善氣候投融資機制。推動完善陸海統籌的海洋生態環境保護修復機制，實行環境污染強制責任保險制度，探索建立入海排汙口分類管理制度。加快建設國家可持續發展議程創新示範區。

（二十二）提升城市空間統籌管理水平。按照相關法律法規，支持推動在建設用地地上、地表和地下分別設立使用權，探索按照海域的水面、水體、海床、底土分別設立使用權，促進空間合理開發利用。開展深化自然生態空間用途管制試點。按程序賦予深圳佔用林地省級審核權限。探索優化用地用林用海「統一收文、統一辦理、統一發文」審批機制，推動自然資源使用審批全鏈條融合。開展航空資源結構化改革試點。完善無人機飛行管理制度。

八、強化保障措施

（二十三）全面加強黨的領導。堅持和加強黨對深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點的領導，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，把黨的建設始終貫穿綜合改革試點全過程，嚴密黨的組織體系，爲深圳深化改革開放提供堅強保障。

（二十四）創新工作機制。支持深圳結合實際率先開展相關試點試驗示範，實施重大改革舉措。國家發展改革委會同有關方面分批次研究制定授權事項清單，按照批量授權方式，按程序報批後推進實施。有關方面要按照本方案要求和經批准的事項清單，依法依規賦予深圳相關管理權限。建立健全重大風險識別及系統性風險防範制度和政策體系。實行包容審慎的改革風險分類分級管控機制，根據風險程度，分別採取調整、暫緩或終止等處置措施，不斷優化綜合改革試點實施路徑。國家發展改革委會同有關部門及時跟進綜合改革試點進展，加強統籌協調和指導評估，對達到預期效果的抓緊總結推廣，對新情況新問題及時分析評估，重要情況及時向黨中央、國務院報告。

（二十五）落實地方責任。廣東省要積極爲深圳開展綜合改革試點創造條件，加大行政審批、科技創新、規劃管理、綜合監管、涉外機構和組織管理等方面放權力度，依法依規賦予深圳更多省級經濟社會管理權限。深圳要切實擔負起試點主體責任，增強使命感和責任感，認真做好具體實施工作，確保各項改革任務紮實有序推進。要加強與粵港澳大灣區其他城市協調合作，建立區域互動、優勢互補的改革聯動機制，實現協同對接，充分發揮制度整體效能。

（二十六）強化法治保障。建立健全與綜合改革試點相配套的法律法規、政策調整機制。本方案提出的各項改革政策舉措，凡涉及調整現行法律或行政法規的，經全國人大常委會或國務院授權後實施。有關方面要加強指導和服務，統籌綜合改革試點涉及的法律法規事項，做好與相關法律法規立改廢釋的銜接。

（二十七）營造改革氛圍。弘揚特區精神，繼續大膽地闖、大膽地試。健全改革的正向激勵機制，注重在改革一線考察識別幹部，大膽提拔使用敢於改革、善於改革的幹部，充分調動和激發廣大幹部參與改革的積極性、主動性和創造性。全面落實「三個區分開來」，建立健全容錯糾錯機制，寬容幹部在改革創新中的失誤錯誤，對幹部的失誤錯誤進行綜合分析，該容的大膽容，不該容的堅決不容。及時宣傳深圳推進改革的新進展新成效，爲綜合改革試點營造良好輿論氛圍。

責任編輯：鄧國強

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