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內地中小企業發展指數連續兩季回升 但經營仍面臨3難題

經濟脈搏 18:59 2020/10/11

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三季度中小企業發展指數（SMEDI）為86.8，已連續兩個季度回升。供需兩端主要指標持續改善，市場主體活力明顯增強。不過，中小企業生產經營仍面臨許多困難，包括融資難、成本上升、訂單不足等，經營壓力持續加大。

企業信心和市場預期繼續改善

據央視新聞報道，中國中小企業協會今日（11日）公布，三季度中小企業發展指數（SMEDI）為86.8，比二季度回升1.3點，在今年一季度探底82之後，已連續兩個季度回升。

其中，分行業指數全面回升，工業、建築業、交通運輸郵政倉儲業、房地產業、批發零售業、社會服務業、信息傳輸計算機軟件業和住宿餐飲業指數比上季度分別上升1.3、1.6、1.1、1.6、0.6、1.5、0.5和1.4點。 

從分項指數來看，7升1降。宏觀經濟感受指數回升、成本指數雖略有下降，但仍與資金指數、勞動力指數一並保持在景氣臨界值100以上；綜合經營指數、市場指數、投入指數和效益指數仍處於100以下，但均比上季度有所回升。 

中國9月財新服務業PMI升至54.8  供需加速恢復但風險仍存 

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中國中小企業協會認為，三季度中小企業發展指數反映出企業信心和市場預期繼續改善，供需兩側均在恢復，但內需恢復仍待時日。

中小企仍面臨融資難等問題

不過，數據也反映中小企面臨不少困難。其一是經營成本上升，三季度成本指數為118.5，比上季度下降1.0點，仍處於8個分項指數最高位。在調查的8個行業中，4個行業的生產成本、7個行業人力成本有所上升。

其二是融資問題。分項指數中的資金指數，是由企業流動資金、應收賬款和融資等方面的情況來反映。三季度資金指數為101.4，顯示資金緊張局面有所改善，但融資指數僅為88.7，流動資金指數為85.6。在投資方面，數據顯示投資增長的制約因素仍較多，投資的下行壓力仍較大。三季度投入指數為81.2，比上季度上升2.0點，仍處於歷史較低位。

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在訂單方面，日前公布的9月官方PMI錄得51.5，新出口訂單指數和進口指數為50.8和50.4，今年以來首次升至榮枯線以上。中小企業協會表示，當前國際環境依舊復雜嚴峻，全球疫情仍在擴散蔓延，外部需求萎縮，中小企業訂單不足的問題仍然存在。

責任編輯：尹航

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