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【大灣區】中央撐深企境外上市融資 香港能受惠？

經濟脈搏 23:11 2020/10/11

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【大灣區】中央撐深圳金融創新  支持深企境外上市融資

深圳特區成立40周年慶典據報今周登場，有傳中央領導人將南下，釋放支持深圳持續深化改革的步伐，在此關鍵時刻，中央出台最新深圳5年改革試點方案；其中提出或重申多項金融改革措施，包括開展本外幣合一跨境資金池業務試點、支持深圳在推進人民幣國際化方面先行先試，支持符合條件的在深境內企業赴境外上市融資。

外界關注，中央撐深圳企業境外上市融資，香港能否受惠？

這份文件名為《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》（下簡稱方案），以中共中央辦公廳、國務院辦公廳名義印發；全文共6章27條，總計約5700字。

開展本外幣合一跨境資金池業務試點

《方案》在總體要求中提到，支持深圳在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放，率先完善各方面制度，構建高質量發展體制機制，推進治理體系和治理能力現代化，加快形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，推動更高水平深港合作，增強在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能，努力創建社會主義現代化強國的城市範例。

【大灣區】中央推深圳5年改革方案　提高深港合作水平（全文）

【大灣區】彭博社引報道：習近平本周將南巡深圳 預計會晤港澳特首

在金融領域上，《方案》提到，支持在資本市場建設上先行先試。推進創業板改革並試點註冊制，試點創新企業境內發行股票或存託憑證（CDR）。建立新三板挂牌公司轉板上市機制。優化私募基金市場准入環境。探索優化創業投資企業市場准入和發展環境。

同時，在中國人民銀行數字貨幣研究所深圳下屬機構的基礎上，成立金融科技創新平台。支持開展數字人民幣內部封閉試點測試，推動數字人民幣的研發應用和國際合作。

金融業開放上，《方案》提出，要擴大金融業、航運業等對外開放。支持符合條件的在深境內企業赴境外上市融資。

【大灣區】習撐深圳開放抗美圍堵　香港能展強項

【深圳創業板註冊制】劉鶴：深圳要成創新資本中心　拓大灣區發展（附致詞全文連結）

《方案》並指，要開展本外幣合一跨境資金池業務試點，支持深圳在推進人民幣國際化方面先行先試，推動完善外滙管理體制，並且：

支持符合條件的外資金融機構在深圳依法發起設立證券公司、基金管理公司。支持符合條件的外資機構在深圳依法合規獲取支付業務許可證。推動構建與國際接軌的金融規則體系。探索完善國際船舶登記制度。

加快完善技術成果轉化相關制度

另一方面，《方案》亦提出連串推動創新科技政策，包括加快完善技術成果轉化相關制度，建立主要由市場決定的科技項目遴選、經費分配、成果評價機制。

探索政府資助項目科技成果專利權向發明人或設計人、中小企業轉讓和利益分配機制，健全國有企業科研成果轉化利益分配機制。完善技術成果轉化公開交易與監管體系。

《方案》並訂出連串改革措施實施和取得成效的時間表：

2020年，在要素市場化配置、營商環境優化、城市空間統籌利用等重要領域推出一批重大改革措施，制定實施首批綜合授權事項清單，推動試點開好局、起好步。

2022年，各方面制度建設取得重要進展，形成一批可複製可推廣的重大制度成果，試點取得階段性成效。

2025年，重要領域和關鍵環節改革取得標志性成果，基本完成試點改革任務，爲全國制度建設作出重要示範。

責任編輯：鄧國強

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