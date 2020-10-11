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彭博社引報道：習近平本周將南巡深圳 預計會晤港澳特首

國情動向 20:17 2020/10/11

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彭博社引述《南華早報》報道，中共總書記習近平將於本周南下廣東，參加深圳經濟特區成立40周年的紀念活動。他此行也將會見香港特首林鄭月娥及澳門特首賀一誠。

報道表示，慶祝活動暫定於15日舉行，而習近平可能最快於13日抵達廣東。

報道引述一名知情人士表示，「我們收到的最新命令，是在周一（12日）前完成所有的準備工作」。

另一個境外媒體則報道稱，中共中央辦公廳主任丁薛祥等有關負責人，日前已南下廣東，為領導人的南巡作準備。

習據報將參加特區成立40周年慶典

報道指，深圳地標蓮花山今天起封閉，洲際酒店也被徵用。另外，深圳許多無人機玩家都收到通知，自11日零時至17日深夜，除非獲准，否則全市禁飛無人機等航空器。

此外，南華早報引述一名接近北京的消息人士說，習近平此行將會見林鄭月娥和賀一誠。不過目前尚不確定兩名特首是否將單獨和習近平會面。

林鄭月娥上一次會見習近平，是2019年12月赴北京述職。當時香港「反修例」抗爭仍未平息，習近平在會面中表示，北京中央充分肯定她在非常時期展現的勇氣和擔當。

深圳經濟特區成立於1980年8月26日，過去每逢10週年，時任中共總書記的江澤民、胡錦濤都會南巡深圳。

南華早報預料，習近平本次將重申中國對外開放的政策，並在緊張的中美關係下，進一步指引深圳這個「中國矽谷」的發展方向。

此外，中國官方2019年曾宣示要將深圳建設成「中國特色社會主義先行示範區」。報道引述北京消息人士指出，習近平本次南巡也將檢視這項計劃的建設。

責任編輯：鄧國強

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