再有兩地收緊樓市 江蘇徐州要求新房備案價格一年內不得調整

黃金周假期後，江蘇徐州和浙江紹興打響四季度樓市調控的第一槍，聚焦住房價格備案管理。徐州強調新房備案價格一年內不得調整，浙江紹興要求嚴格實行「雙備案」制度。

紹興新房價格實行「雙備案」制度

據內媒，紹興房地產新政指出，嚴格執行「限地價、競配建」政策，嚴格控制溢價率和樓面地價。政策最大亮點是，紹興市區新建商品住房備案價格均嚴格實行「雙備案」，須經區聯席會議審議通過後提交市聯席會議審議確定。

新開盤項目價格備案，須綜合考慮同區域內其他類似房源價格或「地價+成本」等因素，加推盤項目價格備案不得高於首次備案的商品住房價格。

徐州房地產新政也強調「加強新房價格備案管理」，其中「備案價格一年內不得調整」的內容引發關注。

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根據新政，新備案商品住房項目，宗地建築面積10萬平方米以下的，實行一次性價格備案；宗地建築面積高於10萬平方米的項目，可分期進行價格備案，每次備案不低於10萬平方米，最後一期不足10萬平方米，據實備案；備案價格一年內不得調整。

專家指兩地的新政訊號意義強

作為四季度內地首批政策收緊的城市，徐州、紹興新政背後是兩地近期房價過快上漲、土地市場熱度較高。徐州最新一期新建商品住宅價格按年漲幅是內地第四，屬於房價過熱城市，政策出台符合預期。紹興也屬於房價上漲比較明顯的區域，新房8月份成交均價按年增長13.1%。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，內地市場進入「銀十」促銷階段，市場交易有進一步活躍的可能，但也需防範各類價格炒作現象。徐州、紹興此類政策有助於進一步穩定住房交易和市場預期，對於內地各地四季度房地產政策的出台有積極的訊號意義，至少說明房價不穩的城市，依然需要把「三穩」（穩地價、穩房價、穩預期）工作落到實處。

責任編輯：尹航

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