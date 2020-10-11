▲ 【大灣區】習撐深圳開放抗美圍堵 香港能展強項

深圳特區成立40周年慶祝典禮據報本周登場，中共總書記習近平預計親臨出席；在此關鍵時刻，中央公佈深圳試驗擴大開放5年藍圖，連串動作透出強烈訊息：中央欲強化深圳作為全國改革開放樣辦的角色。此舉放諸當前美國強力圍堵中國的大背景，又隱然看出中央的大戰略。

審議國家十四五（2021-2025）規劃的中共十九屆五中全會月底召開，而深圳成立四十周年的慶祝大會，則預計本周舉行。而在國家承先啟後、思考今後的社會經濟發展路向時，中央發佈了《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》。

中央戰略：以開放大門 對沖美國「自閉」

在這個關鍵時間點上，中央擲出新一份深圳加大改革開放的行動計劃，顯然不是偶然為之、也絕非巧合，而是有不平凡的戰略意義。

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只要細讀這份5700字的《方案》，大概可以整理出一個主題：深圳要為加大開放尋索新路徑，並要將成功經驗複製到全國、以引領國家走向更開放的天地。

關鍵是中央為何要在此刻，更強調「開放」兩個字？一切要由這數年間的中美角力、急劇變壞的中美關係說起。

特朗普自入主白宮後高喊美國優先，認為只要逆全球化、與世界第二大經濟體中國脫鉤，經濟利益便會回流美國；這在在說明，為何隨後會爆發中美貿易戰、中美科技戰，美甚至把意識形態作為跟中國經濟產業鬥爭的工具。

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面對美國企圖向中國關上大門，中國最有效的應對手段，大概是以加大開放對沖美國的保護主義。簡而言之，就是透過更開放的政策和姿態，謀求與美國之外的全球各國加強協作，彌放美國「自閉」令中國失去的貿易機會。

《方案》裡部份條文 有直接回應美圍堵意味

只要知道這一背景，便不難理解中央領導層在此時此刻更珍視開放政策的能量。

事實上，如逐條審視深圳這份《方案》列舉的開放措施，實不難發現，許多是直接對應美國的圍堵政策。例如：

美國說要從中國撤資，而《方案》倡廣東自貿區蛇口片區加強排解涉外商事案件的能力，改善吸引外資的營商環境。 美國說要加強審核中概股，恐迫使中資從美國股市退市，《方案》則強調支持符合條件的在深圳境內企業赴境外上市融資。 美國要與中國金融脫鉤，《方案》倡開展本外幣合一跨境資金池業務試點，支持深圳在推進人民幣國際化方面先行先試。 美國要技術封鎖中國，《方案》提出招攬科技人材，實施高層次科技人才定向培養機制，為中國技術自力更新做準備。 美國說要跟中國科技脫鉤，《方案》加快完善技術成果轉化相關制度，培育中國的技術體系。

值得注意的是，《方案》訂出了取得成果的時間表，其中兩年後即2022年，要形成一批可複製可推廣的重大制度成果；至2025年，重要領域和關鍵環節改革取得標志性成果，基本完成試點改革任務，爲全國制度建設作出重要示範。

香港能在國家開放中 發揮自身特有功能

觀察者指，這反映中央認知到，中國當前外部環境嚴峻，必須儘快以深圳為試驗田、尋索出開放新途，再將經驗複製到全國，以「一盤棋」的方式全面應對美國圍堵。

而在國家欲以開放抵抗美國圍堵的過程中，擁有豐富國際金融、國際商事經驗的香港，正可發揮自身的強項，一方面支援國家僘開大門，一方面亦可掌握箇中機遇。以人民幣國際化為例，香港不就是一直發揮著重要角色？

本報記者 鄧國強

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