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【大灣區】深圳市委書記稱「先行示範」責任重 聚焦創新創業和教育

經濟脈搏 23:12 2020/10/11

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深圳特區成立40周年之際，中央出台《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》。從「先行先試」到「先行示範」，它的改變絕不僅僅是字面上的兩個字。深圳市委書記王偉中表示，這個責任非常大。

基礎研究卡脖子 創新離不開人才

王偉中10日接受央視節目訪問時說，成為標杆是很高的要求，對深圳意義非常重要的一方面就是不斷堅持創新，創新驅動，使經濟發展的質量更高。

他指，深圳的產業鏈非常完整，特別是以電子信息產業為主的產業，產值佔全國的六分之一，佔全球的十分之一，但其實很多方面存在「卡脖子」的地方，所以深圳近幾年提出並且初步構建了基礎研究+技術攻關+成果的產業化+科技金融+加人才支撐的全過程創新生態鏈。在這個生態鏈中，比較薄弱的是基礎研究這部分。

而要做基礎研究，吸引人才，就需要好的平台。

王偉中提到，

「深圳這些年，引進國際的人才、頂尖的人才，那麼特別是像諾貝爾獲得者，我們在深圳建了十幾個諾獎的實驗室和基礎研究的機構，這些都是最前沿的，但是你要想讓諾貝爾獲得者全職在深圳工作，或者是，按我們的說法你就入贅深圳，其實也是不現實的。

所以深圳就定下一個，我們都是以諾貝爾獲得者個人的名字來命名的實驗室，那你必須每年在深圳，你本人，同時要帶上你的團隊，在深圳工作一個月以上，你不能在其他任何地方，還有同樣的這種機制。說到底深圳人是求真務實的，你也不要忽悠我，我也會正式地對待你。一個實驗室，起步就一億的經費。」

提供百億資金 冀出現下一個華為

有了人才和平台，還需要資金，尤其是對科技型的創業企業和初創企業。

王偉中介紹，深圳設立了天使母基金，一期做了50億，但因需求比較旺盛，現在加到了100億。「當時我們研究的時候，就是講，規則、規矩定好之後，所有的政府官員不再參與，交給市場去運作，由母基金和子基金去運作。」

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他說，「（深圳）市里面最高會承擔一個子基金投下去一個具體項目的40%的風險，就是我們劣後能夠承擔40%。所以這樣呢我們想，能夠吸引更多的初創者，初創企業能夠落戶深圳。我們有時候講，培養出一個像類似於華為、騰訊等等這樣的（企業），那我們這點錢其實是很小的。」

在教育方面，王偉中還表示，對於新來的或者是出生的、帶進來的在深圳的小孩子，要把他們的教育的問題做好，未來5年深圳會新建、新提供74萬個學位，政府也要投入四五千億。

責任編輯：尹航

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