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【習近平南巡】周三出席深圳經濟特區40周年大會

國情動向 10:03 2020/10/12

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【習近平南巡】周三出席深圳經濟特區40周年大會

新華社旗下微博新華視點發佈消息，深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，會於周三（14日）上午，在廣東省深圳市舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平屆時會出席大會，並發表重要講話。

《南華早報》較早前引述消息人士報道，習近平此行亦會會見香港特區行政長官林鄭月娥、澳門特區行政長官賀一誠，但尚不確定兩名特首是否會單獨和習近平會面，而習近平最快可能於周二（13日）抵達廣東。

深圳經濟特區成立於1980年8月，是時任中國領導人鄧小平改革開放政策下，內地最早成立一批經濟特區之一。深圳經濟特區成立10、20、30周年時，時任國家主席江澤民、胡錦濤皆有到訪深圳並發表講話。

習撐深圳開放抗美圍堵 香港能展強項

今年深圳經濟特區成立40周年時值中美科技戰，美國對中國高科技產業圍追堵截，而深圳作為中國改革重地和科技中心，習近平此時南巡深圳既是繼承了過去領導人傳統，同時亦添了應對今日時局的意味。

此外，今年10月25日是抗美援朝70周年，中央料有大型紀念活動，而中共中央第十九屆五中全會會於10月26至29日舉行，會研究關於制訂第十四個五年規畫和2035年願景目標，習近平在此之前到訪深圳，分析認為是要發放重要信息。

彭博社：習近平本周南巡深圳 預計會晤港澳特首

深圳市委書記稱「先行示範」責任重 聚焦創新創業和教育

中央撐深企境外上市融資 香港能受惠？

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責任編輯：連兆鋒

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