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【習近平南巡】深圳5年藍圖釋重磅改革訊號 新華社這樣解讀

國情動向 11:19 2020/10/12

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新華社發表文章，表示有關深圳2020至2025年的綜合改革試點實施方案，透露出重大改革信號。文章引述中國經濟體制改革研究會會長彭森表示，在深圳經濟特區設立40周年之際，支持深圳實施綜合授權改革試點，是中共黨中央從全局出發，在新時代推動深圳改革開放再出發的重大戰略部署。

彭森在文章中以四句話總結深圳實施綜合改革試點的重大意義，「這是發揮好深圳在全國改革開放排頭兵作用的重大舉措，是支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的關鍵一招，是創新改革方式方法的全新探索，也是堅定不移深化改革開放的重要宣示。」

他指出，方案確定的綜合授權改革方式，是在中央改革頂層設計和戰略部署下，以清單式批量授權方式推動重點領域改革。這改革方式方法的全新探索，有利於實現改革系統集成、協同高效。

新華社助力深圳特區綜合方案 稱透露重大改革信號

【習近平南巡】周三出席深圳經濟特區40周年大會

【習近平南巡】深圳市委書記稱「先行示範」責任重 聚焦創新創業和教育

中國宏觀經濟研究院院長王昌林說，針對當前深圳和中國科技創新面臨的突出問題，方案明確提出要優化創新資源配置方式和管理機制，建立具有國際競爭力的引才用才制度，對於推進中國科技體制改革，更大程度集聚國際創新資源和要素，提升深圳科技創新能力具有重要作用。

王昌林指出，當前深圳發展面臨新的國際環境，既帶來新的挑戰，也面臨新的重大機遇，需要進一步擴大開放，提升國際化水平。方案突出強調要加大制度型開放力度，以制度優勢吸引全球高端要素集聚，推動深圳向打造全球標杆城市邁進。這些重大改革舉措，將為深圳開放發展注入新的強大動力。

完善市場化是深化改革重頭戲

全國政協經濟委員會委員王一鳴則表示，改革完善要素市場化配置體制機制，是深化改革的重頭戲，對形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局具有重要意義。

【大灣區】彭博社引報道：習近平本周將南巡深圳 預計會晤港澳特首

【內循環】17城市去年人均消費超過3萬 上海深圳最高

王一鳴認為，方案授權深圳對土地、勞動力、資本、技術、數據等生產要素的改革探索空間，有利於加快推進要素市場化配置，提高要素配置效率，推動深圳打造高標准市場體系的城市範例。而大力完善科技創新環境，將為深圳加快建設國際化的科技和產業創新高地創造條件。

王昌林在總結中強調，深圳要充分發揮經濟特區、先行示範區、粵港澳大灣區戰略優勢，把握開展綜合授權改革試點的歷史機遇，用好改革關鍵一招，以更具突破性的改革激發活力、搶佔先機、應對挑戰，努力攻堅一批戰略性改革和引領型改革，為全國層面深化改革探索可複製、可推廣的經驗。

【數字人民幣】深圳全國首試數字人民幣　派千萬元紅包促消費

【十一黃金周】消費回暖 內地購物中心前3日總客流數逾3億

中國加強對民企統戰工作 「始終做政治上的明白人」

【內循環經濟】小龍蝦成內地「夜宵吸金王」 上半年賣出近億隻

責任編輯：游昊雲

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