【習近平南巡】時空跨越28年  習與鄧小平南巡有一關鍵分別（組圖）

中美角力不斷升級、中國面臨數十年來最嚴峻國際環境之際，中央將舉行高規格的深圳特區成立40周年大會，中共總書記習近平將出席，一般相信他亦會藉此機會，視察粵港澳大灣區發展。有論者將此形容為「習近平南巡」，與28年前的「鄧小平南巡」批擬。但當然，歷史總不會簡單重覆，兩次南巡的實質意義是有不同的。

把時鐘回撥到1992年初，鄧小平當年南巡之目的，是為改革開放繼續掃清道路，令改革開放逾十年的成果，不至付諸東流。當年中國面對的挑戰不僅來自外部，且很大程度是源自內部。

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這個特定背景是1989年六四事件後，中國面臨西方發達國家的聯合制裁，有外國投資者離開。在對外開放面臨困境的同時，國內批評改革的聲音也很強烈。江澤民接替趙紫陽任中共總書記後，中共黨內保守派以「反自由化」為口號，批判改革的政策和方向；一時間，中國舉國上下呈現舉棋未定、方向搖撼的困惑，質疑改革「姓資姓社」的聲浪漸響。

鄧小平南巡 為保改革開放不付諸東流

最明顯的例子是，1991年3至4月，中共上海市委機關報《解放日報》以「皇甫平」的署名，連續發表三篇評論，介紹鄧小平視察上海時，鼓勵上海邁開步子搞改革的指示。但竟遭中共北京的黨報以「兩種改革觀」隔空反駁，認為有「堅持社會主義方向的改革」，也有「自由化即資本主義化的改革」，號召人們要對後者作堅決鬥爭，又強調把「反和平演變」提到和經濟建設同等重要的地位。

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為了破除國內保守派桎梏，已年屆87歲的鄧小平，1992年1月18日登上南行專列，一路考察武漢、深圳、珠海、上海等地，行程6000多公里，歷時35天。

鄧小平一路走一路發表談話，釋出中國要繼續改革開放的重磅訊號。其中2月28日，中共中央以中央2號文件的方式下發了《關於傳達學習鄧小平同志重要講話的通知》，這就是著名的「鄧小平南巡講話」。鄧小平明確提到：

不堅持社會主義，不改革開放，不發展經濟，不改善人民生活，只能是死路一條；基本路線要管100年，動搖不得。只有堅持這條路線，人民才會相信你，擁護你。誰要改變三中全會以來的路線、方針、政策，老百姓不答應，誰就會被打倒。

在此背景下，已裸退的鄧小平這次南巡，為改革開放不走回頭路「定音」，結果開啟了往後逾20年多近30年的榮景，直至今天仍在延續。

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但到了今天，習近平再到改革開放發源地深圳、乃至廣東視察，背景顯然不同，中國內部沒有質疑改革開放的聲音，官方說法是「言必改革」，因此，目前中國面臨的挑戰，主要來自外部、特別是正在下沉的中美關係。

習南巡是為應對外部環境 抗美圍堵

美國總統特朗普（Donald Trump）自入主白宮後高喊美國優先，認為只要逆全球化、與世界第二大經濟體中國脫鉤，經濟利益便會回流美國；隨之而來的，是美國對中國發動了貿易戰、科技戰，貿易及技術封鎖中國，美國甚至把意識形態作為跟中國經濟產業鬥爭的工具。

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中國目前面臨的外部峻嚴環境，比1989年或許有過之而無不及。面對美國企圖向中國關上大門，中國最有效的應對手段，大概是以加大開放對沖美國的保護主義。簡而言之，就是透過更開放的政策和姿態，謀求與美國之外的全球各國加強協作，彌放美國「自閉」令中國失去的貿易機會。

在此背景下，習近平南巡撐深圳，目的是支持以深圳為試驗田、盡快尋索出開放新途，再將經驗複製到全國，以「一盤棋」的方式全面應對美國圍堵。

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責任編輯：鄧國強