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台灣登陸難？台軍前副司令：解放軍氣墊船直開上來

國情動向 11:16 2020/10/12

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台灣登陸難？台軍前副司令：解放軍氣墊船直開上來

台海局勢升溫，美國國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）早前警告中國大陸不要武力收復台灣，稱「兩棲登陸出名困難」。台灣島內與西方亦有聲音認為，台灣適合搶灘登陸的地方少，且都佈了防，對解放軍易守難攻。但台軍前副司令劉湘濱坦言，解放軍氣墊船可以直接開上來，水田反而成為最好登陸路線。劉湘濱亦認為，解放軍若攻台，美軍不會來援。

奧布萊恩主張台灣軍事上應成為「豪豬」（箭豬）對抗大陸，因為「獅子不喜歡吃豪豬」。台軍陸軍前副司令劉湘濱近日在三立電視台節目上表示，外界分析兩岸開戰的話台灣能撐多久，其實並沒有意義，能撐多久開打才會知道，但無論台灣是否打算發展「豪豬戰略」，最後還是會死。

劉湘濱稱，台灣現在也沒有當作基地的條件，台灣全島都在大陸火力覆蓋範圍內，台灣不是要不要當豪豬，而是禁不起戰爭，應該思考如何避戰，這是執政者該去思考的問題。

劉湘濱指出，解放軍只要打幾發火箭，就會動搖台灣社會、經濟。「以前說桃園多水田漁池最難登陸，現在氣墊船直接開上來，反而是最好的登陸路線。」

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「美軍不會來援」 航母對東風21來說是不會動

對於解放軍一旦攻台，美軍會否出手，劉湘濱認為不會。他稱這依據美國國家戰略思維的推斷，美國出兵與否必須考慮國家利益。「我是在美國受訓的，如果我做為美國人來考慮的話，我不會為台灣來作戰」。

劉湘濱分析指，美國若要援助台灣，兵力投射會是一大問題，勢必要用航空母艦，但他當年就在與美方的會議上告誡，你們的航母要小心，可能下個世紀可能會被中國導彈摧毀。「當時美國人不相信，結果隔年他們就信了，東風-21導彈末端速度是7倍音速，航母對它來說就像是靜止的目標。」

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美作家撰文：台灣只有13海灘適合解放軍登陸

旅居台灣的美國專欄作家Tanner Greer早前在《外交政策》雜誌（Foreign Policy）撰文，稱台灣只有13個海灘適合解放軍登陸，而每一個都已為反登陸做好準備，配備漫長地下隧道、地下的軍備品儲存中心等。

文章還聲言，每個海灘都種滿了刺人植物，而多個海灘的城鎮設有化學工廠，意味解放軍可能面對毒氣雲來襲。

然而，現代登陸作戰講求的是垂直搶灘、立體登陸。Tanner Greer文章並未提及以直升機搭載部隊登陸，或大規模傘兵空降的奪島作戰。劉湘濱提及的氣墊船懸浮半空，亦可越過水面或地面不少障礙與雷區。

解放軍東部戰區早前表明，戰區部隊有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平與穩定。

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責任編輯：連兆鋒

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