【南巡概念股】深圳改革方案出爐滬指升逾2.6% 三大指數收近全日高位

▲ 深圳改革方案出爐+外圍造好 A股三大指數大成交漲逾2%

中央昨發佈《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，中共總書記習近平也將南下深圳，帶動内地三大指數升超過2%，並以接近全日最高位收市。滬指升穿3300點大關。上證綜指收漲2.64%，報3358.47點。深指報13708.07點，升3.15%，創指報2777.39點，升近3.91%，兩市總成交超過9700億元（人民幣，下同）。

今日指數總體震盪走高，賺錢效應持續好轉，成交量顯著放大，個股呈現普漲格局，從盤面上看，深圳國資改革、數字貨幣板塊尤其造好。保險、券商板塊大幅走高；酒類股集體上揚，半導體、軟件、晶元概念等集體走高，氮化鎵、特高壓、充電樁、光刻膠、5G概念等表現活躍，軍工板塊亦大幅拉升。值得注意，上周五北向資金扭轉了此前連續8個日的淨流出趨勢後，今日北向資金延續淨流入態勢，達135.1億元。

中信證券指出，外圍不確定性逐漸落地，國內確定性不斷提高，基本面的復蘇將驅動增量資金入場，推動A股10月突圍，開啟一輪中期慢漲。首先，外圍不確定性逐漸落地，市場壓力迅速緩解。美國大選的中期負面影響基本消散，兩黨無論誰最後勝選，未來1至2個季度中美將處於平和期，積極的財政主張也將帶來正面的外溢影響，同時全球二次疫情爆發帶來的經濟和金融風險有限。

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其次，國內確定性不斷提高，市場支撐力持續增強。雙節消費數據驗證強勁的復蘇趨勢，宏觀政策的轉向預計最快也要到明年上半年，人民幣中期升值趨勢也有助於人民幣金融資產重估，資本市場改革超預期，利好A股市場。

最後，基本面復蘇驅動增量資金逐步入場。三季報預計延續復蘇趨勢，中證800非金融三季度單季預計錄得10.2%增速，三季報超預期板塊將率先吸引增量資金入場，預計「十四五」規劃的人口和產業政策調整將進一步催化長期資金增配A股。

配置上，10月建議重點關注順周期板塊和科技龍頭，順周期板塊主要包括受益於全球經濟復蘇和弱美元的有色和化工，以及國內消費強勁修復的可選消費板塊，科技領域重點關注新能源汽車和消費電子等。同時，重點關注受益於「十四五」產業、人口和能源政策催化的品種。

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責任編輯：游昊雲

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