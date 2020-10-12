中美科技戰，美國瞄準華為芯片（晶片）供應鏈出手，連同打壓內地芯片製造龍頭企業中芯國際之值，中國另一電訊設備巨企中興傳出好消息。中興表示，自行研發7納米芯片已實現商用，5納米芯片料明年推出。中興這些芯片技術比中芯國際的14納米還先進一截，消息令市場振奮，然而內地芯片科技自立挑戰仍未減少，因為中興7納米芯片製造，操刀的仍是台積電。

▲ 【中美芯片戰】中興7納米芯片量產 背後現實仍很殘酷（資料圖片）

中興通訊副總裁李暉周日（11日）在第三屆數字中國峰會上透露，中興在5G 無線基站、交換機等設備的主控芯片上，中興自研的7 納米芯片已實現市場商用，5 納米還在實驗階段。中興在年中的股東大會上曾預期，5納米芯片會在明年推出。

內地《第一財經》報道，中興過去主攻的3大應用領域裏，芯片門檻最高的板塊是基站領域，這一領域要想實現國產化，需要較長時間。光通信和手機產業鏈門檻相對較低。在業內看來，基站芯片的成熟度和高可靠性，和消費級芯片有所不同，從開始試用到批量使用起碼需要2年以上的時間。

今年6月，中興通訊虛擬化產品首席科學家屠嘉順，首次對外披露了芯片研發新進展。他表示，中興已發佈基於7納米技術3.0版本的多模基帶芯片和數字中頻芯片，這些產品可以實現相比上一代產品超過4倍的算力提升和超過30%的AAU功耗的降低。

屠嘉順亦稱，明年發佈基於5納米的芯片將會帶來更高的性能和更低的能耗。中興芯片研發進展意味著，公司在基站芯片上對海外廠商的依賴逐步降低。

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中興研發芯片可以追溯到1996年，中興當年成立了IC（集成電路）設計部專門從事芯片研發。中興微電子2003年正式成立，2019年業績收入約76到77億元人民幣，中國半導體設計公司排名第5名，主要產品包括用於手機基帶芯片，多媒體芯片、通信基站及有線產品用芯片。

不過，中國大陸芯片技術遭「卡脖子」問題未有改善。中興芯片進入7納米甚至是5納米時代，背後仍然離不開依靠台灣廠商台積電的工藝製造。與華為一樣，中興擅長芯片的設計，但本身並不具備芯片生產製造能力。

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從行業來看，芯片是全球最硬核的高科技產業，以納米來計量的製造過程極為複雜，包括芯片設計、芯片製造、芯片封測、芯片材料、芯片設備幾大領域，產業鏈涉及50多個行業，目前中國的半導體產業在設計、封裝上達到了較高水平，但底層的高端裝備、EDA軟件、材料，還是以西方為主。

在製造芯片環節，以中芯國際為代表的本土廠商目前所佔據的份額不到5%，與第一名的台積電54%的份額相比，差距依然巨大。

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責任編輯：連兆鋒