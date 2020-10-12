【習近平南巡】深圳書記：受美打壓企業壓力大 須解決核心技術問題

國家主席習近平即將訪問深圳，出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，官媒推出對深圳市委書記王偉中的專訪，為習近平南下造勢。王偉中談到，面對美國打壓，深圳企業受到很大壓力，深圳需加強基礎研究和技術攻關，著力解決關鍵核心技術「卡脖子」問題。

指美國人也說硬件上「幹不過你們」

中美科技戰愈演愈烈，美國正加大對中國科技企業的限制，其中華為、中興、大疆等均是深圳的龍頭企業。王偉中在新華社《瞭望》雜誌和央視財經頻道《對話》欄目的訪問中指，美國將華為等企業列入實體清單，給予了極限的施壓和打擊，「美國逆全球化毫無道理地打壓我們的企業，那企業是受到了很大的壓力」，但他指，「企業從來也都不是在順風順水，那麼順利地成長起來」，相信未來能發展得更好。

王偉中提到，深圳的科技創新優勢在於建立起全產業鏈，連美國人也承認，硬件上「硬件幹不過你們」，但基礎研究方面則是深圳的弱點。

深圳很早其實就實現了以企業為主體，市場為導向，產學研深度融合的創新的體系。 2018年我去美國矽谷的時候，美國人跟我講，硬件幹不過你們。因為深圳的產業鏈非常的完整，特別是以電子信息產業為主的這個產業，我們的產值占到了全國的六分之一，占到全球的十分之一。 但是你要再細細地看，其實我們在很多方面存在著「卡脖子」的地方。所以我們近幾年就提出了，也並且已經初步構建了一個基礎研究加上技術攻關加上成果的產業化加科技金融，還有最後一個非常重要的，加人才支撐，這麼一個全過程的創新生態鏈。在這個全過程的創新生態鏈，我們比較薄弱的是基礎研究這部分。

王偉中說，辦好深圳大學、南方科技大學、香港中文大學（深圳）等高等院校，加快建設綜合性國家科學中心和國家實驗室等，這些措施就是為了進一步加大源頭創新力度，解決關鍵核心技術「卡脖子」問題。

邀諾貝爾獎得主在深圳建實驗室

王偉中又指，這些年深圳大力引進國際優秀、頂尖人才，已建起十幾個諾貝爾獎得主實驗室和基礎研究機構，要求這些在深圳設立實驗室的諾貝爾獎獲得者，每年必須帶領團隊在深圳工作一個月以上。「說到底深圳人是求真務實的，你也不要忽悠我，我也會正式地對待你。一個實驗室，起步就一億的經費。」同時，在人才安居問題上，政府盡最大可能提供支持。

科技企業的運轉需要創業投資，為此深圳還做了系統性謀劃，成立了天使母基金，該基金規模已由50億元增加至100億元。王偉中指出，設立這一基金是為了吸引更多的初創企業落戶深圳，更是為了計劃培育下一個華為、騰訊。

王偉中又表示，改革進入深水區，啃沒有肉的「硬骨頭」很難，最難是堅持刀刃向內、改自己。有問題不怕，問題多不怕，關鍵是能不能正視問題，直面問題。

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責任編輯：蒯宇澄

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