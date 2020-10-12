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【中美角力】美航母南海演習重大傷亡  環時質問什麼意圖（組圖）

國情動向 13:28 2020/10/12

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中美地緣政治角力白熱化，美軍在南海活動頻繁之際，美國列根號航母7日不僅一再遊弋於南海水域，更罕有地展開一場特殊的「大規模傷亡演習」。環球時報網站報道美軍此舉時質問，這是「什麼意圖」？也有輿論直指，美方是否為中美軍事衝突做準備。

人民日報社旗下的環球時報網報道，發出的報道題為「什麽意圖？美軍航母在南海演練應對『大規模傷亡』」，當中引述美國太平洋艦隊9日發布消息稱，美國海軍的列根號航母7日在南海展開了「大規模傷亡演習」，以演練應對艦上出現大規模傷亡情況。

外界質疑：美方是否為中美軍事衝突做準備

在美國太平洋艦隊公布的畫面中，可以看到列根號航母（USS Ronald Reagan CVN-76）的飛行甲板上擺著多具救援器具，扮演「傷者」的航母艦員躺在擔架上，其他艦員為這些「傷者」提供轉移和救助。

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報道指出，美國太平洋艦隊並未披露此次演習的更多細節，僅稱「列根號航母是美國第五航母戰鬥群的旗艦，是一支時刻準備戰鬥的作戰力量，保衛美國及其盟友、夥伴國在印度-太平洋地區的利益」。

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美國軍艦近日在南海活動頻頻。據美國太平洋艦隊8日發布的消息，10月6日當天，美國海軍的「米利諾基特（USNS Millinocket T-EPF-3）」號遠征快速運輸艦現身南海，與汶萊海軍的「達魯塔克瓦」號巡邏艦開戰聯合演練。

10月7日，美國海軍的阿利伯克級導彈驅逐艦「麥凱恩（USS John S. McCain）」號出現在南海，並組織艦員進行重機槍武器操作訓練。

此前，中國國務委員兼外長王毅曾在出席第十屆東亞峰會外長會時表示，僅上半年，美國就派出近3000架次軍機、60餘艘次軍艦，包括多批次轟炸機和雙航母編隊，不斷在南海炫耀武力，強化軍事部署，正在成為南海軍事化的最大推手。

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責任編輯：鄧國強

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