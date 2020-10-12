【華為禁令】華為成中國最值錢消費電子企業 惟價值按年跌8%

據中國胡潤研究院發布榜單，華為以1.1萬億元（人民幣，下同）的價值，成為中國最值錢的消費電子企業；但受美國制裁影響，華為今年的價值比去年下跌1,000億元或逾8.3%。

10強中有5間做手機

今年首次發布的《2020胡潤中國10強消費電子企業》榜單，調研範圍僅包括中國大陸民營企業。小米 （01810） 、VIVO分别以4,340億元、1,750億元的價值排名第二、第三位。而VIVO價值首次超過OPPO，後者以1700億元排第4。

胡潤研究院指出，10強中有5間做手機，該5間公司去年智能手機出貨總量6.2億部，佔全球40%。從地區看，以深圳和東莞為主，大灣區佔十強中七席，其中深圳5家，東莞2家，此外北京有2家，廈門有1家。

而10大企業的總價值加起來為2.166萬億元，僅及全球價值最高的消費電子企業蘋果（Apple）13.5萬億元的16%。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，受美國製裁影響，華為面臨不小的困難，價值從去年的1.2萬億下降到1.1萬億。

5G加持下 消費電子行業發展機會大

10強中，僅大疆創新是無人機公司，以1000億元價值排第5。至於年收入3600億元的聯想集團 （00992） 以540億元價值排名第七。

胡潤說：「今天是一個價值創造時代...去年收入3,600億的聯想集團，價值創造才540億，小米的價值已經是八個聯想，從事無人機的大疆創新的價值已經是兩個聯想；暢銷非洲的傳音手機，價值都已經超過聯想。」

胡潤並表示，隨著「抖音時代」的到來，視頻社交超過了文字社交，人們的生活已經離不開鏡頭，這個年代很多手機的攝影質量已經超過了20年前拍電影的質量。

報告認為，在新冠疫情后，消費電子行業在5G加持下發展機會仍然很大。

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責任編輯：蒯宇澄