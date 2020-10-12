【習近平南巡】深圳「先試先行」究竟試什麼？一文看懂這十件事

中共總書記習近平本周三出席深圳特區成立40周年慶典，並將發表預期重磅的演說。在此前夕，中共中央及國務院聯名發佈深圳今後5年的改革開放藍圖，「先行先試」為全國探索開放新途。整理這份5700字的文件後，可以歸納出，深圳的先行先試涉及十大領域。

這份名為《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020年－2025年）》的文件提到，要以設立經濟特區40周年爲契機，在中央改革頂層設計和戰略部署下，支持深圳實施綜合改革試點；其中重點包括：

一、賦予深圳在重點領域和關鍵環節改革上更多自主權

支持深圳在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放，率先完善各方面制度，構建高質量發展體制機制，推進治理體系和治理能力現代化，加快形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，推動更高水平深港合作，增強在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能，努力創建社會主義現代化強國的城市範例。

二、支持在土地管理制度上深化探索

將中國國務院可以授權的永久基本農田以外的農用地轉爲建設用地審批事項委託深圳市政府批准。

深化深汕特別合作區等區域農村土地制度改革。支持依托公共資源交易平台建設自然資源資産交易市場，完善一二級市場聯動的土地市場服務監管體系。試點實行土地二級市場預告登記轉讓制度。

三、完善適應超大城市特點的勞動力流動制度

深化戶籍制度改革，調整完善積分落戶政策。允許探索適應新技術、新業態、新産業、新模式發展需要的特殊工時管理制度。

四、支持在資本市場建設上先行先試

推進創業板改革並試點註冊制，試點創新企業境內發行股票或存託憑證（CDR）

建立新三板挂牌公司轉板上市機制。優化私募基金市場准入環境。

在中國人民銀行數字貨幣研究所深圳下屬機構的基礎上成立金融科技創新平台。支持開展數字人民幣內部封閉試點測試，推動數字人民幣的研發應用和國際合作。

五、加快完善技術成果轉化相關制度

改革科研項目立項和組織方式，建立主要由市場決定的科技項目遴選、經費分配、成果評價機制。

六、進一步完善公平開放的市場環境

在中國統一的市場准入負面清單基礎上，制定深圳放寬市場准入特別措施清單，放寬能源、電信、公用事業、交通運輸、教育等領域市場准入。進一步放寬前沿技術領域的外商投資准入限制。

推進破産制度和機制的綜合配套改革，試行破産預重整制度，完善自然人破産制度。

七、完善行政管理體制和經濟特區立法

按程序賦予深圳在幹部和機構管理、統籌使用各類編制資源等方面更大自主權。探索完善行政爭議多元解決機制，健全行政複議與行政訴訟銜接機制。支持深圳擴寬經濟特區立法空間，在新興領域加強立法探索，依法制定經濟特區法規規章。

八、擴大金融業、航運業等對外開放

支持符合條件的在深境內企業赴境外上市融資。開展本外幣合一跨境資金池業務試點。支持深圳在推進人民幣國際化方面先行先試，推動完善外滙管理體制。支持符合條件的外資金融機構在深圳依法發起設立證券公司、基金管理公司。

支持符合條件的外資機構在深圳依法合規獲取支付業務許可證。推動構建與國際接軌的金融規則體系。探索完善國際船舶登記制度。賦予深圳國際航行船舶保稅加油許可權，進一步放開保稅燃料油供應市場。

九、推進區域性國資國企綜合改革試驗

這或有助於推動深圳區域國資和混合所有制企業，充分享受市場化發展的紅利。

《方案》指出，要深入推進區域性國資國企綜合改革試驗，支持建立和完善符合市場經濟規律與企業家成長規律的國有企業領導人員管理機制，探索與企業市場地位和業績貢獻相匹配，與考核結果緊密掛鈎，增量業績決定增量激勵的薪酬分配和長效激勵約束機制。

十、營造改革氛圍，繼續大膽地試

《方案》提到。健全改革的正向激勵機制，注重在改革一線考察識別幹部，大膽提拔使用敢於改革、善於改革的幹部，充分調動和激發廣大幹部參與改革的積極性、主動性和創造性。

責任編輯：鄧國強