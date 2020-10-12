華為向車BU投入5億美元 劍指美電動車巨頭Tesla？

鈦媒體報道，華為輪值董事長徐直軍透露，華為今年已向智能汽車解決方案BU投入5億美元，而且短期內不會考慮盈利。他指出，華為對每個產業的態度都有一套邏輯，即從立項開發，到當期盈利，再到累計盈利，平均周期為8年，華為對汽車產業也是有耐心的。值得注意，徐直軍在去年一次公開演說中曾表示，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）能做到的任何事，華為都可以做。

徐直軍透露，華為將華為車BU的業務覆蓋範圍劃分為5個部分：智能駕駛、智能座艙、智能網聯、智能電動和智能車雲。在華為車BU的五大業務範圍中，智能電動是較為成熟的業務，也是最快與客戶達成合作的業務。目前華為在電驅動系統、車載電源、電池管理系統等方面，已推出了量產產品，並且實現了商用。

值得注意，徐直軍在去年一次公開演說中曾表示，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）能做到的任何事，華為都可以做，顯示華為涉足汽車相關技術研究的發展，未來在汽車市場上，也許有挑戰特斯拉的可能。

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財新早前報道，華為涉足汽車相關的技術研究，開始於2013年，當時該公司成立了開發以網路為基礎的汽車APP部門，到了2019年，華為宣布該公司成為汽車零組件供應商的計畫，並成立了專注於智慧汽車解決方案的汽車業務部門。報道指出，華為的汽車業務包括智能駕駛、智能駕駛座平台、智能網絡、智能電氣和雲端服務，而華為的消費者業務部門則致力於將汽車APP與華為的其他行動服務相聯繫。

同時，還有消息來源指出，華為的目標，是成為智能汽車的軟硬體一條龍式供應商，也希望獲得在汽車業中的主導地位，尤其華為一直在積極招聘主要汽車廠的人才，如德國的博世公司（Robert Bosch）。

事實上，華為已在今年5月，和一汽集團、長安汽車、上汽集團等18家内地車廠，就5G應用進行合作，而截至今年9月為止，内地20家車廠生產的150多種車型，也採用了華為HiCar智能駕駛座平台。

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責任編輯：游昊雲

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