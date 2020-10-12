【華為禁令】迎戰美國  任正非預告徹底改革華為管理層

華為創辦人、總裁任正非日前表示，1為管理機制的落後正在抑制自己的進步，華為要向美國、俄羅斯等國家學習尊重專家，否則就無法正確地發揮出科學家、專家、人才的價值；未來，華為要逐步改革，由專家來當家，「不是誰官大誰拍板」。

同時任正非表示，面對美國的狀況，公司一要自強，二要開放。

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華為內部信息發佈平台「心聲社區」周六（10日）刊發任正非在公司內部的電郵內容，他提到，華為要實現多元化管理，避免AT（行政管理團隊）權力過於壟斷；要賦予專委會（專家委員會）一定人事權，給予專家合理評價和有效激勵。

迎戰美國圍堵 任正非：華為要自強和開放

他解讀，專家要獲賦予專業決策權，類似總會計師對能否入帳等事，作出最終決策那樣，從部門首長那裡分權。

任正非舉例，比如，對專家簡單的以崗定級、以產品規模定崗的機制要廢除；專家職級一定比主官低的限制要取消，專家系統裡不能論資排輩，對專家的定級，要以其貢獻和能力來綜合確定，對此要盡快改革過來。

增加專家事權 不能誰官大誰拍板

任正非電郵指出，與此同時，專委會也要梳理好專家的責任和權力，通過專家的垂直循環，加快人才隊伍新陳代謝，制約無能領導，促進華為的管理改進。

任正非認為，對於華為大力引進的招聘天才少年、外來專家，應有適當的輔導、合理的評價和耐心等待，不能用一刀切的考核方法來考核他們，「一旦做出突出成績，可以盡快提到目標職級」。

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任正非還談到了華為應對美國的情況，「最終還是我們自身要做好，第一要自強，第二要開放，自強了就敢開放」。

在他看來，專家埋頭幹，就是自耕農。世界是開放的，國內專家要加強自己洋化，多上網、多讀文獻，更努力學習西方先進的思想，要做蓄電池不停充電，然後也要做燈塔，燃燒自己照亮別人。

責任編輯：鄧國強

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