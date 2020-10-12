  • 30°C
香港時間 : 20201012日 (一) 16:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兩岸文統無望也不必武統？大陸專家再提「北平模式」

國情動向 16:27 2020/10/12

分享：

兩岸有愈走愈遠之勢，台灣民進黨當局邁向「台獨」傾向不變，兩岸和平統一機會似乎驟降，大陸要求武統台灣聲音也愈發強烈。大陸對台專家、全國台灣研究會副會長王在希，近日則再次提出「北平模式」，是為兩岸文統、武統以外第三條路。但亦有意見認為，北平模式解決台灣問題其實只是一廂情願，北平模式背後講到底的還是實力。

兩岸文統無望也不必武統？大陸專家再提「北平模式」

內地「觀察者網」就兩岸近期局勢，訪問了國台辦前副主任、海協會前副會長王在希。解放軍空軍近期持續抵近台灣巡航，王在希坦言，這過去確實沒有發生過的，它向民進黨當局傳遞了一個明確的、極其重要的信號，就是「台獨」分裂勢力不要錯估形勢，誤以為台海發生戰爭美國會支持保護台灣，有了美國撐腰大陸就不敢動武。

王在希指，大陸在涉及領土主權問題上不會有任何退讓，也不會有什麼懼怕，如果蔡英文當局膽敢在「台獨」分裂道路上「邁出實質性一步」，大陸方面將義無反顧，不惜一切代價維護國家主權領土完整。

「解放軍實戰化演練距離實戰只是一步之遙。一旦台海地區出現武力衝突，這對台灣來講是災難性的，美國絕對保護不了他們，希望民進黨蔡英文當局深思。」

台灣登陸難？台軍前副司令：解放軍氣墊船直開上來

王在希：台灣三變化 和平統一機會漸失

對於兩岸是否已經沒有機會和平統一，王在希表示，大陸40年前提出和平統一的對台方針，代替武統是正確的，當時台灣是國民黨一黨專政、蔣經國一人拍板，而且蔣經國在堅持一個中國、主張國家統一立場上與大陸一致，所以在當時提出爭取國共和談、和平統一中國有現實可行性；這也為國家改革開放、經濟發展爭取到了寶貴的40年時間。

但王在希指出，台灣島內的情況已經發生根本性變化，和平統一的可能越來越小。他提及，自己2016年底已正式提出和平統一的可能在逐漸喪失的觀點，原因有三：

第一，「台獨」勢力已經在台灣坐大，民進黨在台灣全面執政，反「台獨」的國民黨失去製衡能力。

第二，台灣已經是多黨體制，任何政黨都不能代表台灣人民與大陸談統一問題。

第三，民進黨蔡英文連「兩岸一中」都不承認。

大陸五部曲武統台灣？但因一理由 兩岸近期開火機會低

不過，王在希認為，解決台灣問題還未必只有戰爭一種手段，文統與武統以外還有「北平模式」第三條路可走。

傅作義投誠 可成兩岸統一另類模式？

所謂北平模式，是指國共內戰1949年間，解放軍拿下天津後，兵臨北平（今北京）城下圍而不攻，對北平國民黨軍隊司令傅作義軟硬兼施，終令其和平交出古都北平，25萬部隊接受解放軍改編的歷史。傅作義後來也成為了新中國首任水利部長。

王在希稱，北平模式以戰迫和，以武促統，兵臨城下，不戰而屈人之兵，這樣可以最大限度地減少傷亡，縮小代價；但無論如何，不動用軍事武力這個手段，光是依靠政治談判、民間交流、小恩小惠，是不可能實現兩岸統一的。

美國安顧問警告大陸勿試圖武統 促台灣變「箭豬」

但王在希這個觀點在內地也引發質疑。《環球時報》2017年初批評，北平模式解決台灣問題只是一相情願，因為北平模式前提是兵臨城下，解放軍攻佔大小金門、圍困台灣，拒美日於千里方能讓民進黨放棄台獨，歸根到底還要靠實力來解決；沒有實力，或者有實力不敢用，北平模式只能淪為笑柄。

王在希在最新訪問中亦補充，無論將來是和統還是武統，爭取台灣民心、做台灣人民的工作還是要堅持；即使在目前情況下，大陸還是要以最大的誠意、盡最大的努力，去爭取和平統一的前景，做到仁至義盡，同時做好隨時粉碎「台獨」分裂圖謀的充分準備，這樣就佔據了道義制高點。

解放軍高強度巡航台灣海峽 兵不血刃拖垮台軍？

罕見！解放軍軍機飛台海 首度對台這樣喊話

大陸倘對台灣動武  蓬佩奧稱美國會這樣做

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【台海局勢】學者：兩岸會否開戰　大陸軍事活動「宣告單位」藏玄機
2020/09/30
【台海局勢】學者：兩岸會否開戰　大陸軍事活動「宣告單位」藏玄機
【台海局勢】大陸北斗助對台「斬首」？台軍稱用這招拆解
2020/10/09
【台海局勢】大陸北斗助對台「斬首」？台軍稱用這招拆解
【中美角力】美軍機再穿台海 回應解放軍「內海化」？
2020/10/08
【中美角力】美軍機再穿台海 回應解放軍「內海化」？
美國保證出兵可阻大陸武統台灣？美專家：已錯了3次
2020/09/24
美國保證出兵可阻大陸武統台灣？美專家：已錯了3次
【台海局勢】胡錫進：若美國在台部署軍隊 勢必打響戰爭
2020/09/25
【台海局勢】胡錫進：若美國在台部署軍隊 勢必打響戰爭
地緣政治 軍事 國防 軍事衝突 解放軍 台灣 兩岸關係 蔡英文 台獨 民進黨

下一篇文章

人行副行長：中美關係嚴峻 信息技術供應鏈有巨大風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【習近平南巡】習撐深圳開放抗美圍堵　香港能展強項
【習近平南巡】習撐深圳開放抗美圍堵　香港能展強項
【中美角力】建黑客帝國、推星球大戰 耿爽就這十件事狠批美國
【中美角力】建黑客帝國、推星球大戰 耿爽就這十件事狠批美國
【美國大選】牽動「新三國演義」 中歐關係恐受考驗
【美國大選】牽動「新三國演義」 中歐關係恐受考驗
【中美角力】特朗普被批兩大笨拙 注定輸掉對中國新冷戰
【中美角力】特朗普被批兩大笨拙 注定輸掉對中國新冷戰
抗嚴寒！解放軍新型保溫方艙曝光 中印邊境駐軍用上？ （組圖）
抗嚴寒！解放軍新型保溫方艙曝光 中印邊境駐軍用上？ （組圖）
彭博社引報道：習近平本周將南巡深圳 預計會晤港澳特首
彭博社引報道：習近平本周將南巡深圳 預計會晤港澳特首