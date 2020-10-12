兩岸文統無望也不必武統？大陸專家再提「北平模式」

兩岸有愈走愈遠之勢，台灣民進黨當局邁向「台獨」傾向不變，兩岸和平統一機會似乎驟降，大陸要求武統台灣聲音也愈發強烈。大陸對台專家、全國台灣研究會副會長王在希，近日則再次提出「北平模式」，是為兩岸文統、武統以外第三條路。但亦有意見認為，北平模式解決台灣問題其實只是一廂情願，北平模式背後講到底的還是實力。

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內地「觀察者網」就兩岸近期局勢，訪問了國台辦前副主任、海協會前副會長王在希。解放軍空軍近期持續抵近台灣巡航，王在希坦言，這過去確實沒有發生過的，它向民進黨當局傳遞了一個明確的、極其重要的信號，就是「台獨」分裂勢力不要錯估形勢，誤以為台海發生戰爭美國會支持保護台灣，有了美國撐腰大陸就不敢動武。

王在希指，大陸在涉及領土主權問題上不會有任何退讓，也不會有什麼懼怕，如果蔡英文當局膽敢在「台獨」分裂道路上「邁出實質性一步」，大陸方面將義無反顧，不惜一切代價維護國家主權領土完整。

「解放軍實戰化演練距離實戰只是一步之遙。一旦台海地區出現武力衝突，這對台灣來講是災難性的，美國絕對保護不了他們，希望民進黨蔡英文當局深思。」

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王在希：台灣三變化 和平統一機會漸失

對於兩岸是否已經沒有機會和平統一，王在希表示，大陸40年前提出和平統一的對台方針，代替武統是正確的，當時台灣是國民黨一黨專政、蔣經國一人拍板，而且蔣經國在堅持一個中國、主張國家統一立場上與大陸一致，所以在當時提出爭取國共和談、和平統一中國有現實可行性；這也為國家改革開放、經濟發展爭取到了寶貴的40年時間。

但王在希指出，台灣島內的情況已經發生根本性變化，和平統一的可能越來越小。他提及，自己2016年底已正式提出和平統一的可能在逐漸喪失的觀點，原因有三：

第一，「台獨」勢力已經在台灣坐大，民進黨在台灣全面執政，反「台獨」的國民黨失去製衡能力。

第二，台灣已經是多黨體制，任何政黨都不能代表台灣人民與大陸談統一問題。

第三，民進黨蔡英文連「兩岸一中」都不承認。

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不過，王在希認為，解決台灣問題還未必只有戰爭一種手段，文統與武統以外還有「北平模式」第三條路可走。

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所謂北平模式，是指國共內戰1949年間，解放軍拿下天津後，兵臨北平（今北京）城下圍而不攻，對北平國民黨軍隊司令傅作義軟硬兼施，終令其和平交出古都北平，25萬部隊接受解放軍改編的歷史。傅作義後來也成為了新中國首任水利部長。

王在希稱，北平模式以戰迫和，以武促統，兵臨城下，不戰而屈人之兵，這樣可以最大限度地減少傷亡，縮小代價；但無論如何，不動用軍事武力這個手段，光是依靠政治談判、民間交流、小恩小惠，是不可能實現兩岸統一的。

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但王在希這個觀點在內地也引發質疑。《環球時報》2017年初批評，北平模式解決台灣問題只是一相情願，因為北平模式前提是兵臨城下，解放軍攻佔大小金門、圍困台灣，拒美日於千里方能讓民進黨放棄台獨，歸根到底還要靠實力來解決；沒有實力，或者有實力不敢用，北平模式只能淪為笑柄。

王在希在最新訪問中亦補充，無論將來是和統還是武統，爭取台灣民心、做台灣人民的工作還是要堅持；即使在目前情況下，大陸還是要以最大的誠意、盡最大的努力，去爭取和平統一的前景，做到仁至義盡，同時做好隨時粉碎「台獨」分裂圖謀的充分準備，這樣就佔據了道義制高點。

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責任編輯：連兆鋒