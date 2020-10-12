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【聚焦人幣】離岸價跌近500點 料短期人民幣趨穩

經濟脈搏 17:06 2020/10/12

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人民幣匯率近期頻創新高，人民幣兌美元中間價周一（12日）大幅上調670點，創15年來最大單日升幅。而人民銀行今日起將遠期售滙業務的外滙風險準備金率從20%下調為0，離岸人民幣（CNH）日內一度跌逾500點子。分析料，人民幣強勢邏輯未改，但人行有意緩和人民幣升勢，料人幣短期將趨穩。

截至16時45分，離岸人民幣兌美元報6.7371，下跌478點子；在岸人民幣16時30分收市報6.7358，下跌223點子。

人民幣兌美元中間價今日大幅上調670點，報6.7126，為去年4月23日以來最高， 單日升幅創2005年7月22日以來最大。

中間價補漲  符合市場價格走勢

中國銀行研究院研究員王有鑫指出，因中間價存在一定的滯後性，所以隔了周末之後，今日中間價更多是補漲的需求，基本符合假期後市場價格走勢。一方面延續從5月底以來人民幣走強趨勢，另一方面反映的是人民幣資產與外幣資產相對吸引力的動態變化。但即使中間價於今日大幅躍升，人民幣匯率走勢還是相對平穩的。

上周五，人民幣兌美元中間價較調升305點，至6.7796。同時，在岸​​人民幣兌美元大漲逾900點，一度升穿6.7關口，至近一年半新高，且創2005年7月以來最大單日升幅；離岸人民幣亦強勢，曾破6.68關口。

有交易員表示，人民幣匯率上周五出現15年來最大反彈，推動因素包括隨中國經濟復甦，中國利率相對於美國一直在上升，外國對中國資產需求強勁，以及越來越多人預期拜登將在11月美國總統大選中獲勝，而拜登上台或有助於緩和中美兩個主要經濟體的關係，可能將進一步推高人民幣匯率。

另一方面，美國新冠肺炎疫情仍加速蔓延，其兩黨也遲遲無法就新一輪刺激方案達成共識，特朗普和眾議院議長佩洛西互相指責對方在達成協議方面設置阻礙。儘管共和黨提出1.8萬億美元的擴大版刺激方案，但仍與民主黨堅持的2.2萬億美元有很大分歧。因此，美元指數持續下滑，周一開盤價報93.1196，較上周五下跌0.46%。

外滙風險準備金率降為0 人行有意緩和人民幣升勢  

值得注意的是，人民銀行上周六（10日）公布，自10月12日起，將遠期售滙業務的外滙風險準備金率從20%下調為0。王有鑫指出，降低遠期結售匯率在一定程度上降低了購匯的成本，實際上釋放了人行不希望人民幣再繼續單邊大幅升值下去的意圖，市場價格已經體現出來了，後續人民幣中間價預計也不會出現較大變化和波動。

王有鑫稱，綜合海外疫情防控、經濟復甦、經濟基本面與貨幣政策周期等因素，人民幣整體上還是會處於相對走強的通道。但人行近期調整外匯風險準備金率，所以後續人民幣雖保持強勢，但其波動性不會呈現出三季度以來的單邊走強趨勢，更多的會呈現出一種均衡的變化。

東方金誠研究發展部技術總監曹源源亦認為，當前中國經濟恢復加快，需求端持續改善給予人民幣匯率較強的內部支撐。在美聯儲貨幣政策長期寬鬆背景下，中美利差將持續處於高位區間，也給人民幣提供有力支持，短期內人民幣匯率將趨於穩定運行。

浙商證券首席經濟學家李超稱，目前人民幣匯率進入新區間波動，由於國內外形勢變化仍可能較大，尚不具備持續升值或貶值的基礎，未來寬幅波動的概率大。

十一長假後開市 在岸人民幣升971點 離岸升破6.7創年半新高

在離岸人民幣齊升穿6.76   管濤：資本流入帶來人幣升值壓力

責任編輯：蒯宇澄

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