【青島疫情】青島新一波疫情累計6人確診 全市檢測5日内完成

青島上周六（10日）發現3宗無症狀感染者後，共排查到密切接觸者和市胸科醫院所有住院患者及陪護人員377人，其中9人病毒核酸檢測結果顯示受感染，包括8名市胸科醫院住院患者及陪護人員、1名患者家屬，經專家判定，其中4人確診、5人為無症狀感染。而當地周日公布的3名無症狀感染者中，58歲的韓姓男住院者，及53歲江姓女陪護也轉為確診。總括而言，暫時青島在新一波疫情共有6人確診新冠肺炎。

目前，山東省委、省政府已在青島設立前方指揮部，該市已啟動應急響應機制，同時加快全市社區病毒核酸檢測，料5天內完成。國家衞生健康委已派工作組赴青島，指導疫情防控工作。

▲ 青島新一波疫情累計6人確診 全市病毒檢測料5日内完成

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青島市衞健委通報，當地已排查全市醫療機構工作人員、新住院患者和陪護人員143,893人，已有結果的114,862人全部無感染。據了解，3宗確診病例所在小區的負責街道青島市市北區洛陽路街道辦事處證實，出現確診病例的單元已封閉，但小區沒有封。

與這波疫情有關的青島市胸科醫院，周日經已停診，具體開診時間另行通知。據該院工作人員稱，目前該院仍有新冠肺炎患者住院，但確診者的住院區域與其他住院患者是分開的。另醫院的醫護和工作人員每14天會接受一次核酸檢測，目前沒有醫護人員感染。

因疫情防控工作需要，原定於10月16日在青島舉行的上海合作組織國際投資貿易博覽會暨青島上合國家客廳啟用儀式，主辦方今日宣佈延期舉行，具體舉辦時間另行通知。此外，山東菏澤市，遼寧大連市、丹東市，吉林省白城市、樺甸市、公主嶺市，江西贛州市等內地多地相繼發布提醒，呼籲市民如非必要，近期不要前往青島市。

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責任編輯：游昊雲

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