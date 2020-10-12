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【習近平南巡】中央確立深圳是大灣區龍頭？分析師這樣說

經濟脈搏 18:08 2020/10/12

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中央公佈深圳5年改革路綫圖，中共總書記習近平亦將於周三出席深圳特區成立40周年慶典，中央加時深圳、以深圳支持國家應對嚴峻外部經濟環境的策略明確。有分析師指，中央已確認深圳在粵港澳大灣區發展扮演「引擎」角色。

中央周日發佈《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，成為深圳新一波改革開放的路綫圖；並賦予深圳新任務，先試先行改革新政，將成功經驗向全國推廣。

「未來5年  深圳重要性將不斷上升」

渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆於一個綫上會議表示，文件已表明，深圳將成為國家開放措施的試點，並確認深圳在粵港澳大灣區發展扮演「引擎」角色。

他解釋，深圳或會成為內地經濟開放的第一步，互聯互通互補等效應可複製及擴散至其他城市，並認為未來5年深圳的重要性將不斷上升，而周邊城市如香港、廣州等等亦會有相應配合。

至於香港金融市場角色會否被削弱，劉健恆認為，深圳只是作為試點，很多措施始終會擴至其他大灣區城市。

劉健恆又指出，內循環將在「十四五（2021-2025）」規劃中更為重要，深圳將繼續提升科創貢獻，同時提升內需拉動能力，以及金融開放、跨境互聯互通等作用。

貿發局研究總監：企業仍想把總部設香港

香港貿發局研究總監關家明則表示，一國多制是大灣區特色，企業想在不同制度獲得最大幫助，仍會將國際業務總部設於香港或澳門。

他又指，香港近月的復甦表現較其他大灣區城市差，主要由於最樂觀的行業為製造及貿易，都不是香港的主流行業，因此周邊城市的優勢會較明顯。

責任編輯：鄧國強

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