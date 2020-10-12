【中國經濟】李克強：完成全年目標任務仍需艱苦努力

中國經濟正從新冠肺炎疫情衝擊中恢復，總理李克強表示，當前國內外環境依然複雜嚴峻，不確定性增多，完成全年目標任務仍需艱苦努力。

李克強周一（12日）主持召開部分地方政府主要負責人視頻座談會，研究分析經濟形勢，推動做好下一步經濟社會發展工作。

遼寧、江蘇、福建、江西、陝西等地省長在會上匯報本地經濟形勢並提出建議，提到近月國家規模性紓困政策特別是減稅降費效應持續顯現，經濟延續回升態勢，主要指標逐步恢復，新市場主體較快增加帶動大量就業，民生保障有力有效。

李克強表示，中國經濟在巨大困難挑戰中穩住基本盤、呈現穩定恢復增長態勢，這殊為不易。他稱，發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵。而當前國內外環境依然複雜嚴峻，不確定性增多，完成全年目標任務仍需艱苦努力。既要堅定信心，又要把困難問題分析透，真抓實幹，鞏固經濟穩定恢復增長態勢。

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各級政府要堅持過緊日子

李克強說，在抓好常態化疫情防控中，持續做好「六穩」工作、落實「六保」任務，依靠改革開放破解發展難題，堅決打贏脫貧攻堅戰，努力實現全年經濟正增長，確保完成今年主要目標任務。而減稅降費讓利是助企紓困的重要支撐，是當前經濟穩定恢復的關鍵，要繼續狠抓後幾個月政策落實，更精準用好財政直達資金，承諾的都要確保兌現到市場主體身上，決不打折扣，增強其發展能力。各級政府要堅持過緊日子，堅決防止搞集中清欠稅收、亂收費削減政策紅利。擴大普惠金融覆蓋面，為更多中小微企業和困難行業提供有效金融服務。

此外，要加快發展新動能，推動線上線下消費加速融合、新型與傳統消費協同共進，以消費潛力釋放更有力拉動經濟增長。圍繞推動經濟轉型升級，紮實推進「兩新一重」項目建設，在生態環境保護、關鍵技術攻關等方面，挖掘更多新的有效投資增長點。

他又說，要持續推進改革開放，不斷深化「放管服」等改革，增強經濟韌性和活力。堅定不移擴大開放，落實穩外貿穩外資政策，拓展進出口空間，努力維護產業鏈供應鏈穩定。做好基本民生重點工作，包括多措並舉推動高校畢業生、農民工等重點群體就業。

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責任編輯：林佩怡

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