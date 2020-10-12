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【新冠疫苗】內媒稱國藥新冠疫苗 北京武漢開放預約接種

國情動向 22:27 2020/10/12

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各國新冠肺炎疫苗競賽白熱化之際，內地《科創板日報》報道，國藥集團新冠疫苗已經在北京和武漢開放預約接種，據稱出國留學生優先。

報道指出，可以通過國藥集團官網或掃描國藥集團提供的二維碼預約，預約者大概2星期會後收到通知，並到指定地點注射。

留學生優先

據了解，所有人群都可以預約接種新冠疫苗，但公司會優先選擇出國留學生，特別是今年11月至明年1月需出國的留學生。

目前國藥集團官網未見報名通道，但報道稱，從一款「新冠疫苗接種預約」的小程序可見，目前已有超過7萬人報名接種。而截圖顯示，免費為留學生提供接種服務。

國藥集團中國生物技術股份有限公司董事長楊曉明上月曾表示，新冠滅活疫苗目前試驗進展好過並快過預期，離最後成功還差「一公里」，今年年底有望上市。

此前，國藥集團黨委書記、董事長劉敬楨曾表示，國產新冠疫苗預計12月底上市，兩針不到1000元人民幣。有報道稱，國藥兩款滅活疫苗正申請中國藥監部門的有條件批准，一旦獲批，疫苗可能的最高定價為600元。該兩款滅活疫苗都需要接種兩針，單針價格為300元。

責任編輯：林佩怡

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