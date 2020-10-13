【中美角力】美擬向台出售三批先進軍備 中方批嚴損中美關係台海和平

路透社10月13日引述消息人士透露，美國白宮已知會國會參議院外交關係委員會及眾議院外交事務委員會，國務院已同意向台灣出售三批先進軍備，以待國會批准。中國駐美國大使館在一封電郵聲明中敦促美方停止對台軍售，結束與台灣的軍事關係，以免嚴重傷害中美關係與海峽兩岸的和平與穩定。

報道指出，白宮同意對台出售的軍備包括洛克希德·馬丁（Lockheed Martin Corp）生產可由卡車發射的高機動火箭炮系統（HIMARS）、波音公司（Boeing）的遠程空對地導彈，以及F-16戰機的傳感器，並已在近日針對上述3個武器系統向國會發出軍售通知，以待國會通過。

此外，還有4個武器系統的外售通知尚未送到國會，但也為時不久，包括足以嚇阻兩棲登陸的大型精密無人機、岸置魚叉（Harpoon）反艦飛彈以及水雷。美國國務院發言人表示，在國會通過前，不會就防衛設備銷售及轉讓等置評；台北當局駐美代表處也未有回應。

▲ 美擬同意向台出售三批先進軍備 駐美使館：嚴損中美關係台海和平

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中國駐美大使館則在一封電郵聲明中敦促美方停止對台軍售，結束與台灣的軍事關係，以免嚴重傷害中美關係與海峽兩岸的和平與穩定，「中國一貫堅決反對美國對台軍售，堅決維護其主權與安全。」

路透社在9月曾報道，華府打算向台灣出售多達7種主要武器系統，包括地雷、巡航導彈和無人機，而美國尋求向台灣一次性出售7種武器，將打破多年來慣例的罕見做法。以往美國對台軍售總是分散進行，並且謹慎規劃，以儘量降低與中國政府之間的緊張關係。

對於美國計劃再次向台灣出售武器，中國外交部在8月7日表示，美國向台灣出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重違反國際關係基本準則，中方堅決反對。發言人強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，中方維護自身主權和安全的決心堅定不移。

7月14日，中國外交部宣布，對美國向台灣軍售案的主要承包商洛克希德·馬丁公司實施制裁，而此前美國國務院批准向台灣提供「愛國者3型導彈」，總價約1.2億美元。

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責任編輯：游昊雲

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