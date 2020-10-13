▲ 華為再曝軟肋 日媒：5G基站美國零件佔30%

中美科技戰，華為在美國重鎚打擊之下據報再曝軟肋。日本傳媒報道，華為雖然已把手機的美國零件佔比降至1%，但5G基站「脫美」進程卻滯後。按價值計算，華為5G基站當中因為美國制裁而無法使用的零部件，比率接近30%，而中國內地生產的零件比率不到10%。若美國繼續「卡脖子」，華為在電訊設備行業當中有失去競爭力的危機。

《日經新聞》委托科技實驗室Fomalhaut Techno Solutions拆解華為最新5G基站當中，稱為「基帶」的核心裝置發現，基站估算成本1,320美元成本當中，中國內地企業設計的零件比例為48%，但其中4分1是台灣廠商台積電，使用美國技術生產的中央處理器。

報道稱，內地設計零件之中，台積電參與製造的比例可能高達60%。美國加強管制下，這些零件可能面臨供應問題。純內地製造零件比例可能不足10%。

華為5G基站還相當依賴美國零件，比例佔27%，其中包括美國Lattice Semiconductor和賽靈思（Xilinx）生產的FPGA半導體、德州儀器（Texas Instruments）和ON Semiconductor的電源控制半導體、Cypress Semiconductor 的存儲器、博通（Broadcom）的通信開關部件、Analog Devices）的放大部件等等。

【華為禁令】迎戰美國 任正非預告徹底改革華為管理層

華為向車BU投入5億美元 劍指美電動車巨頭Tesla？

【華為禁令】台積電傳獲准供貨華為？惟真相或是這樣

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒