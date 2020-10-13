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内地第三季外貿人幣計價年增7.5%首轉正 美元計價9月出口遜預期

經濟脈搏 10:37 2020/10/13

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海關總署數據顯示，前三季度中國貨物貿易進出口總值23.12萬億元（人民幣，下同），按年增長0.7%，實現今年以來外貿進出口累計增速首次轉正。值得一提的是，第三季度，中國進出口8.88萬億元，按年增長7.5%。其中，出口5萬億元，增長10.2%；進口3.88萬億元，增長4.3%，進出口總值、出口總值、進口總值均創下季度歷史新高。

至於9月以人民幣計，進出口及進口值都創新高。進出口值按年升10%至近3.07萬億元，進口值升11.6%至1.4萬億元，出口值升8.7%至1.66萬億元。以美元計，9月出口按年升9.9%，略低於市場預期，按月亦升1.9%。9月進口升幅更大，按年升13.2%，創年內最高增速，遠好過市場預期的升0.3%，按月亦升15%。上月貿易順差370億美元，低於預期，按年收窄近7%，按月收窄逾37%。

從增速看，前三個季度進出口按年增速分別為-6.5％、-0.2％、7.5％，呈現出一季度大幅回落、二季度止跌企穩、三季度全面反彈的發展態勢。 在貿易夥伴方面，前三季度，中國與多個國家和地區進出口貿易均有所增長。

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前三季度，東盟為中國第一大貿易夥伴，中國對東盟進出口3.38萬億元，增長7.7%，佔中國外貿總值的14.6%。前三季度，中國對歐盟、美國、日本、韓國進出口分別為3.23萬億元、2.82萬億元、1.61萬億元、1.45萬億元，分別增長7.7%、2.9%、2%、1.4%、1.1%。

此外，前三季度中國對「一帶一路」沿線國家進出口6.75萬億元，增長1.5%。企業類型方面，前三季度，外商投資企業進出口8.91萬億元，佔38.5%，國有企業進出口3.46萬億元，佔15%，中國民營企業進出口10.66萬億元，增長10.2%。

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疫情帶動筆記本電腦家電出口增

商品類型方面，首三季大豆進口按年增長15.5%，至7,450萬噸；煤及褐煤進口下降4.4%至2.39億噸；原油進口增長12.7%至4.16億噸；天然氣進口增加3.7%至7,373萬噸。首三季豬肉進口按年增加132.2%至329萬噸；牛肉進口增加38.8%至157萬噸。

前三季度，中國機電產品出口7.46萬億元，增長3.2%，增速較上半年提升5.5個百分點，佔出口總值的58.7%。其中，疫情對生活方式的改變帶動筆記本電腦、家電出口分別增長17.6%、17.3%。

同時，紡織服裝等7大類勞動密集型產品出口2.59萬億元，增長5.4%，占20.4%，其中包括口罩在內的紡織品出口8287.8億元，增長37.5%。此外，醫藥材及藥品、醫療儀器及器械出口分別增長21.8%、48.2%。

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責任編輯：游昊雲

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