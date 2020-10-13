【習近平南巡】深圳40年GDP增萬倍　緣何變中美對立最前綫？

中美角力白熱化、美國欲與中國脫鉤的關鍵時刻，中央發佈深圳加大開放的5年行動計劃，中共總書記亦將於周三出席深圳特區成立40周年慶典，挺深圳加碼改革開放，對沖美國「閉門」的意味強烈。但值得注意是，深圳創出GDP在40年增萬倍的舉世奇蹟，但如今卻又因是中國對外經濟最放的城市，變成中美對立最前綫。

日經中文網在深圳特區成立40周年之際報道，形容深圳曾經只是一個荒涼的小漁村，1980年劃成國家第一個經濟特區後迅速發展，至2019年區域內總產值（GDP）已達到2.7萬億元（人民幣，下同），僅次於上海和北京，位列全國第三。

深圳目前經濟規模是1980年1萬倍，不僅遠超內地整體增長率（216倍），還遠超當時一同被劃為特區的珠海市（1600倍）和廈門市（900倍）。

日經分析指，深圳發展的起爆劑是有三：

一是放寬限制

二是政府不干預民間經濟

三是香港相鄰有利引資

深圳近年更誕生了許多跨國企業，諸如華為在通信基地台領域佔有全球3成以上的份額，排在世界首位，2020年4～6月的智慧手機供貨量也排在世界首位。騰訊控股正在向開發《堡壘之夜》的美國Epic Games等世界遊戲開發公司及金融科技企業，積極出資。無人機開發企業大疆，在美國及日本等已開發國家獲得了很高利潤。

美制裁企業 華為以深圳為基地

但日經指出，深圳因為跨國企業多，受中美摩擦的打擊也較大。美國政府禁止使用華為產品的企業與政府部門交易，還呼籲盟友排斥華為，並限制對華為供應使用美國技術製造的半導體及軟體。在美國有1900萬用戶的騰訊APP微信，也將成為特朗普政府的禁止對象。

這些被遏制的企業，正是發源自深圳、以深圳為基地。

日經又指，香港問題也有可能成為深圳的不利因素。香港是世界進入中國的門戶，與之相鄰的深圳也受益頗深。經由香港的資金和人員流入放緩的話，可能也會對深圳造成很大打擊。

分析又指，本來因為人工費暴漲和房地產泡沫，作為工廠聚集地的深圳的魅力就在下降，深圳市政府的危機感愈來愈強烈。

責任編輯：鄧國強