【中澳緊張】中國傳叫停進口煤炭 澳洲政府促北京澄清

中澳關係持續緊張，多間外媒及評級機構周一（12日）引述消息指，中國已暫停向澳洲購買煤炭，國內的國有能源企業、鋼鐵廠亦已經收到海關總署下達指示。中國一直是澳洲煤炭的主要買家，若消息屬實，恐對當地煤炭業造成巨大打擊。澳洲政府正尋求北京方面澄清，後者暫未正式回應。

美媒彭博社報道，中國國內企業已收到停止使用澳洲的煤炭命令，在此之前，澳洲的煤炭貨船已被中國禁止埋岸卸貨。澳洲長期對中國出口高品質焦煤（coking coal），該種產品在中國產量稀少，澳洲約爲中方提供半數以上的進口量。但自新冠肺炎爆發以來，澳洲政府多次要求調查中方國內疫情來源、到中國進行獨立調查，導致兩國關係轉差。中國其後發起對澳洲貿易打擊，包括對其紅酒進行反補貼調查、叫停牛肉進口，並對其大麥徵收高額雙反稅等。

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標普全球普氏（S&P Global Platts）則指，該禁令反映兩國緊張局勢升級，此前中國一直反對澳洲的外交政策，認為澳洲支持美國處理與中國的貿易和安全爭端。但報道引述分析師指，澳洲的焦煤質量最高，是一個可靠的、低成本的供應商。兩國在有關貿易上，存在相互依賴的性質，「所以我認為在這種情況下，雙方都只是口頭較量」。不過， 中國近年大力地發展清潔能源，盛傳中國正鋪設與蒙古之間鐵路運輸線，預料將來會改從蒙古購進更便宜的煤炭資源。

▲ 中國向來是澳洲出口煤炭的主要買家

內地媒體亦轉載相關消息，並引述國內企業人士稱，華能國際、大唐國際發電公司、華電國際和浙江省電力有限公司等國有企業，目前已收到海關總署的口頭指示。在兩國政治緊張局勢得到解決之前，澳洲煤炭進口將困難重重。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）回應稱，澳洲政府正在調查該問題，以及尋求中方的回應，希望中方確保兩國自由貿易協議的條款得到落實。他又稱，近年澳洲對中國煤炭進口受到部分干擾，是源於中方的「國內因素」。

根據澳大利亞工業部數據，中國是澳洲冶金用煤的最大消費國，佔澳洲出口的近四份之一。根據上個月一份報告，截至今年6月30日的12個月內，由於價格下跌和需求疲軟，預計該種煉鋼原料的出口收入將從去年的350億澳元降至230億澳元。但中國仍是澳洲動力煤出口的第二大目的地，僅次於日本。

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責任編輯：陳建錫

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