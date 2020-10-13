▲ 美國軍艦巡南海疲於奔命 專家：白費強軍對抗中國光陰

中美南海鬥爭持續，美國海軍麥凱恩號導彈驅逐艦近日闖入中國西沙群島領海，解放軍海空兵力出動予以驅離。美軍在南海挑戰中國主權、「航行自由」行動成為常態，但有美國專家質疑，美軍此舉無法改變現狀之餘，還令海軍兵力緊張，浪費了原本可以用來強化訓練，以備跟中國高強度衝突的光陰。

美國國防部主管戰略與軍力發展前副助理部長科爾比（Elbridge Colby），近日於華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）一個論壇上表示，美國海軍第7艦隊需要為南中國海的航行自由行動付出成本，這個成本可以用失去的時間計算，而這些時間原本可以運用於「恢復美軍作戰優勢」。

科爾比稱，航行自由行動「實際上沒有制止任何事情」（really don't stop anything），並使得美國海軍兵力緊張，部隊假如把時間用於加強訓練，備戰高端衝突（high-end conflict），成本效益會更高。

美航母南海演習重大傷亡 環時質問什麼意圖（組圖）

台灣登陸難？台軍前副司令：解放軍氣墊船直開上來

最近再現南海的美軍麥凱恩艦，2017年曾與新加坡對開海域，與一艘排水量3萬噸運油輪相撞，導致艦上10名官兵死亡。美軍調查認為麥凱恩艦船員疲憊、決策失誤、水兵操艦技術不精。麥凱恩艦事後在第7艦隊總部日本橫須賀港維修2年，至今年中才恢復部署。

解放軍南部戰區早前公佈，麥凱恩艦上周五（9日）未經中國政府允許，擅自闖入中國西沙領海；解放軍組織海空兵力全程對其跟踪監視、查證識別，並予以警告驅離。

中方批評，美方頻頻派出軍艦到南海炫耀武力，強化軍事存在，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞南海地區和平穩定，是赤裸裸的航行霸權和軍事挑釁。中方要求美方立即停止挑釁，嚴格管控約束海空軍事行動，以免引發不測事件。

美驅逐艦再闖西沙領海 解放軍批美軍事挑釁

美軍臂章明言劍指中國 無人機部隊演習改變戰法

解放軍高強度巡航台灣海峽 兵不血刃拖垮台軍？

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒