▲ 陝西驚爆布魯氏菌疫情 不潔牛奶傳人後可傷腦

甘肅省和陝西省近期出現布魯氏菌病（Brucellosis）疫情，先後發現有牛隻和人受感染，當地衛生部門已通報情況。專家指，布魯氏菌又稱「布魯氏桿菌（Brucella）」，能通過受污染牛奶或羊奶等奶類產品、乃至肉類傳人，嚴重者可傷及大腦，且難以根治，有時甚至會變成久病難醫的長期病。

陝西都市快報報道，陝西省渭南市臨渭區雙王街道辦事處近日發通知稱，槐衙社區3家共6頭乳牛被驗出布魯氏菌呈陽性。這些奶牛已被隔離，但官方未說明染疫乳牛有否把病菌傳人。

據內地也有媒體指，西安一名2歲女孩上月初因為喝了街頭現擠的羊奶後，高燒驚厥，被診斷為布魯氏菌病。據稱，在相若一周之內，西安兒童醫院已發現5例該病患兒。

陝西有人飲不潔牛奶出事

而今年7月，西安市兒童醫院感染二科也收治了一名布魯氏菌患兒，小患者持續「發熱半個月」仍未治癒。家長憶述，孩子此前喝了這種街頭現擠的牛奶。

陝西疾控8月3日曾發布了「生奶不能喝」的相關文章，在文中表明，近期陝西出現多宗因生牛羊奶而引起的布魯氏菌感染，提醒消費者不要飲用未經檢疫的生鮮牛羊奶。

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醫生提醒，這種現擠的牛奶和羊奶，就算自己在家將其煮沸後飲用，也不能完全保證它是無有害菌羣的。所以，建議大家盡量不要飲用，以免有感染布病的風險。

甘肅蘭州去年底亦曾爆出布魯氏菌病，造成至少3245人確診，但源頭不是奶類產品，而是涉及一藥企操作失誤，該公司事後向受感染民眾發布賠償方案，按患者受感染情況，賠3000元至5萬元（人民幣，下同）。惟大批患者不接受該方案，擔憂有後遺症，希望對方負責患者終身免費跟蹤治療。

據報道，涉事藥廠在獸用布魯氏菌疫苗生產過程中，使用過期消毒劑，致使藥廠發生了持續近一個月的布魯氏菌病泄漏。

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【知識庫：布魯氏菌是什麼？】 病原體 布魯氏菌病是由布魯氏桿菌屬引致的傳染病。這些細菌主要感染動物，如牛、狗、豬、綿羊和山羊。 病徵 布魯氏菌病沒有特定的病徵，通常出現的病徵包括發燒、冒汗、頭痛、肌肉，關節和／或背痛、疲勞、食慾不振和身體虛弱。嚴重的感染可能會影響大腦、心臟、肝臟、脾臟、其他器官或系統。這種疾病可演變成慢性疾病，並可持續多年。治療痊愈後仍可能復發。 傳播途徑 布魯氏菌病可由受感染的動物或污染的動物產品，經以下途徑傳染人類： 飲用或進食受污染的產品，包括未經消毒的奶類產品、生或未經煮熟的肉類或內臟。

經皮膚傷口或黏膜接觸受感染動物的組織、血液、尿液等。而人與人之間的直接傳播是罕見的。 高危人士 因工作需要而接觸到受感染的動物或動物組織的人士，如屠房員工、肉類加工員工、獸醫和實驗室工作人員等，感染布魯氏菌病的風險相對較高。在香港，布魯氏菌病是一種須呈報的職業病。 潛伏期 沒有一定的潛伏期。一般是 5 － 60 天，但可以長至數月。 治理方法 抗生素可治療布魯氏菌病。 預防方法 現時只有適用於動物的疫苗。為了預防感染，市民應注意個人和食物衞生。例如，接觸動物或其分泌物後，必須用梘液和清水徹底清潔雙手。切勿飲用或進食未經消毒的奶類製品，和生或未經煮熟的肉類和內臟。 資料來源：香港衛生防護中心

責任編輯：鄧國強

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