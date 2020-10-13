▲ 【習近平南巡】深圳經濟超香港？林鄭：我不介意這種說法

深圳特區成立40周年慶典周三登場，中共總書記習近平出席，釋放支持深圳深化改革開放的訊號。行政長官林鄭月娥接受深圳衛視訪問，指不介意香港被深圳超越的說法，認為兩地可以良性競爭及深度合作。

林鄭月娥在訪談中表示，香港有資金進出、貨幣兌換自由、國際接軌的法律系統等優勢，可與深圳的創科能力及先進製造業配套。

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她認為，港深之間未必有直接競爭，她不是很介意被人說深圳本地生產總值已經爬到香港頭上，因為深圳人口、土地比香港豐富。

林鄭又形容，在香港行事困難，每次到深圳市，市領導都很關心、同情她，因為在內地說得出就會去做；她期望中央繼續給深圳先行先試、突破及創新政策，令深港合作在全新平台進行。

「香港少部分人過份強調本土文化」

談及香港的內在情況，林鄭又稱，近年有少部分人過份強調本土文化、排斥內地。但她強調，香港要穩定局面，因此從來沒有放棄、亦從來不會因為見到有一小撮人有排斥內地的心態，而減少為青年提供去內地實習、交流、工作甚至創業的機會。

她強調，將會透過教育，讓年輕一代更加掌握一國兩制，讓他們嘗試進入內地了解發展機遇，減少抗拒感。

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責任編輯：鄧國強

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