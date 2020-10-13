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中國9月進出口兩旺 第四季仍面疫情回潮外需走弱風險

經濟脈搏 13:23 2020/10/13

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海外需求進一步恢復，在防疫物資及電子產品等「宅經濟」商品出口帶動下，中國9月美元計出口按年增9.9%，增速創一年半高。內需進一步好轉，9月進口大幅勝預期，美元計進口按年增13.2%，創下年內最高水平，並結束此前連續兩個月的負增長。

分析料外貿企穩向好勢頭將繼續鞏固，不過，海外疫情反復，秋冬季仍面臨疫情回潮而外需走弱風險，出口可持續性仍待觀察。

中國海關總署今日公布中國9月及第三季外貿數據：

以美元計，中國9月出口按年增9.9%，略低於市場預期的增10%，前值 9.5%。

以美元計，中國9月進口按年增13.2%，顯著高於市場預期的微增0.3%，前值 -2.1%。

中國9月貿易順差370億美元，前值 589.3億美元。

從前三季看，以美元計，出口按年累計下降0.8%，進口下降3.1%，貿易順差3,260.5億美元。

以人民幣計，中國9月出口按年增8.7%，遜於市場預期的增10.5%，前值 11.6%。

以人民幣計，中國9月進口按年增11.6%，大幅高於市場預期的增1%，前值 -0.5%。

中國9月貿易順差2576.8億人民幣，前值 4165.9億人民幣。

前三季，人幣計，出口按年增長1.8%；進口按年下降0.6%。

防疫物資和「宅經濟」拉動出口增長

海關總署表示，中國出口從4月份開始，連續6個月正增長的主要支撐因素有以下幾個方面：

  • 一是防疫物資拉動出口增長2.2個百分點，出口包括口罩在內的紡織品、醫療器械、藥品合計1.04萬億元，增長36.5%。
  • 二是「宅經濟」商品拉動出口增長1.1個百分點。中國消費類電子產品產業鏈、供應鏈優勢明顯，合計出口筆記本電腦、平板電腦、家電等「宅經濟」商品8808億元，增長17.8%。
  • 三是國內復工復產有序推進出口訂單的增加。

海關總署發言人李魁文並表示，中國進出口逐季回穩向好，二、三季度按月增加值均超過1萬億元人民幣，按月增速均達兩位數，9月單月以人民幣計價進出口、進口值均創歷史新高。

光大銀行金融市場部分析師周茂華指出，外貿整體恢復至去年同期水平，在全球需求萎縮、全球防疫與經濟形勢依然嚴峻的情況下，中國外貿逐月改善，展現出口的韌性。

他預計，中國四季度外貿增速略趨緩，但有望保持較高景氣度。主要是外貿韌性足，國內工業產能基本恢復疫情前水平；受季節因素影響，四季度全球進入傳統需求「旺季」；全球對抗疫物資、電子產品、家電等商品需求仍較強，有利於中國出口；同時，國內疫情防控形勢向好，經濟活動基本恢復常態，加之託底內需政策效果釋放，國內需求擴張步伐加快。

但他指，值得關注的是，近幾個月歐美疫情反彈明顯，歐美主要經濟體公佈的製造業PMI指數、零售消費、就業及消費者信心等指標趨緩，美國大選、英國硬脫歐及地緣局勢等不確定性，可能拖累四季度消費者與投資者支出。

海關總署也提到，當前新冠肺炎疫情仍在全球持續蔓延，世界經濟嚴重衰退，國際環境日趨複雜嚴峻，不穩定性不確定性明顯增強。海關稱，要深入推進貿易便利化，培育外貿新動能，促進對外貿易創新發展。

第三季出口支撐GDP增速 機構料回升至5.2%

此外，下周一（19日）國家統計局將公布中國第三季經濟數據，隨第三季進出口數據好轉，預計第三季GDP增速將進一步回升，全年累計增速轉正。中國首季GDP為按年下降6.8%，第二季GDP按年增長達3.2%。

浙商證券首席經濟學家李超表示，第三季出口繼續超預期是2020年經濟最大亮點，國內國際雙循環相互促進發揮中國供給優勢，將對GDP增速構成明顯支撐。上季經濟供給、需求確定性修復，但也存在結構分化，地產投資、淨出口支撐較強，基建投資相對偏弱，製造業投資、消費數據加速改善，預計上季GDP實際增速5.5%。

中國興業銀行首席經濟學家、華福證券首席經濟學家魯政委表示，隨着疫情影響的減輕，中國上季服務業生產指數按年繼續回升。在服務業中，股票市場成交活躍或帶動三季度金融業GDP按年顯著上升。加之第三季工業生產繼續加快，預計GDP按年或進一步回升至5.2%。

責任編輯：蒯宇澄

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