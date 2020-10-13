【中印衝突】解放軍邊境部署S-400 印軍測試新導彈擊破防空系統

▲ 中印邊境局勢緊張，雙方加大部署新武器

中印邊境局勢持續升溫，印度媒體報道，解放軍已在邊境地區部署俄製的S-400防空反導系統，該系統最大探測距離達600公里，能同時跟蹤300個目標，攻擊其中36個。然而印軍上周五（9日）成功發射一款自行研製的空對地反輻射導彈，據稱該導彈的飛行速度為音速2倍，專門用作打擊敵軍的雷達和防空系統。

報道稱，該款反輻射導彈能跟蹤各種頻率的輻射源，不僅能在發射前，甚至可以在發射後才鎖定目標。該導彈能夠與機動防空系統和其他具備臨時關閉雷達設備能力的目標交戰，代表敵人即使關閉雷達，仍會被它擊中。報道指該導彈的技術，已能與美國海軍2017年引入的AGM-88E先進反輻射導彈媲美。

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報道引述印度官員指，本次成功試射的Rudram-1戰術反輻射導彈，將令印度空軍有能力在敵方領土深處，執壓制敵軍的防空系統，意味着印度軍機將能夠不受阻礙地、有效地執行任務。另外，本次試射也證明了該款導彈具有很大的防區外射程。

目前，中國已在有爭議的藏南地區部署S-400防空系統，而印度亦已向俄羅斯定購，但最早要到明年年底才開始交付，近期還傳出訂單可能因新冠肺炎疫情而延後。另外，印度正從俄羅斯採購冬季服裝、配備T-90砲管的輕型坦克，以及蘇-30MKI等戰機，用以應對中印邊境局勢。

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責任編輯：陳建錫

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