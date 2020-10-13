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美國戴中國「世界第三核力量」高帽 耿爽：不會奉陪

國情動向 13:45 2020/10/13

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美國戴中國「世界第三核力量」高帽 耿爽：中國不會參加美俄核裁軍

美俄核裁軍談判膠着，美國特朗普政府主張中國加入，與美國及俄羅斯接受同等核武管制。中國駐聯合國副代表耿爽批評，美國為中國戴上「世界第三大核力量」高帽，不公平、不合理、不可行。耿爽稱，中國不會參加美國主張三邊軍控談判，也不會和任何國家核軍備競賽。

中國代表團團長、中國常駐聯合國副代表耿爽，周一（12日）在聯合國大會裁軍與國際安全委員會一般性辯論中發言，批駁美方近來鼓吹的「三邊軍控談判」論調。

耿爽指出，美方近來給中國戴上「世界第三大核力量」的高帽，極力渲染「美俄中核軍備競賽」，大肆鼓吹「三邊軍控談判」；這只是美方轉移國際注意力的把戲，意在為其拒絕履行核裁軍特殊優先責任製造藉口，為其謀求自我鬆綁、建立絕對軍事優勢尋找理由。

2017年諾貝爾和平獎得主「國際廢除核武器運動」（ICAN）資料顯示，俄羅斯及美國分別擁有約6,375及5,800枚核彈頭，合計佔全球90%；排第3至5的中國、法國、及英國分別只有320、290及210枚。美國今年「中國軍力報告」評估數字更低，稱中國只有約200枚核彈頭。

特朗普選前改變對中國核談策略 先求與俄普京達協議

耿爽表示，中國堅持自衛防禦核戰略，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，過去沒有、今後也不會與任何國家進行核軍備競賽。「中國的核力量與美俄完全不在一個量級，要求中國參加三邊軍控談判不公平、不合理、不可行。中方不會同意，也絕不接受任何脅迫與訛詐。」

耿爽強調，中方不參加所謂「三邊軍控談判」，並不意味中方迴避自身核裁軍責任、拒絕參與國際核裁軍努力。他指，從擁有核武器的第一天起，中國就倡導全面禁止和徹底銷毀核武器，宣佈在任何時候和任何情況下不首先使用核武器，承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器；中國是中英美法俄五核國之中，唯一作出這承諾的國家。

美俄《新削減戰略武器條約》（New Strategic Arms Reduction Treaty，簡稱New START）會在2021年2月到期，兩國續約談判至今仍未有結果。美國傳媒報道，特朗普政府期望在美國大選前與俄方達成協議，但並未放棄今後試圖將中國納入體系。美方原本將中國加入作為美俄續約前提，但得不到俄羅斯響應，拖慢了談判進程。

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責任編輯：連兆鋒

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