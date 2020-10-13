BTS得獎提韓戰被内地網民轟　還有哪位韓星曾陷辱華風波？（含組圖）

紅遍全球的韓國天團防彈少年團（BTS），日前因促進美韓關係而獲得「范佛里特獎（James A. Van Fleet Award）」，但由於在發表得獎感言時提到韓戰，被內地網民轟辱華。在北京，外交部發言人趙立堅表示：「以史為鑑、面向未來、珍愛和平、促進友好，應該是我們共同的追求，值得我們共同努力。」除了BTS之外，曾經都有不少韓星因言詞或行為激怒內地網民，引起輿論。

1）BTS 防彈少年團

BTS隊長RM在得獎感言中表示，「今年適逢韓戰70週年，應永遠銘記（韓美）兩國共同經歷過的苦難歷史，及為此犧牲的無數男性與女性」，引發中國網民不滿。網民認為這段感言是在聲援美國，並批評他們感謝韓戰時的美軍，涉及「辱華」問題。

2）李孝利

有「國民妖精」之稱的韓國天后李孝利，早前因在綜藝節目提到以「Mao（毛）」作為藝名，捲入辱華風波，連日被中國網民洗版炮轟，李孝利之後宣布3日後停用IG帳號。

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韓星李孝利想改藝名「Mao」 遭內地網民炮轟辱華（有片）

3）太妍

太妍曾在IG上傳了寫有「謝謝」字樣的糖果，卻被中國微博指稱糖果左上角的「樂天」，正是出借土地讓韓國裝設反制雷達「薩德」的樂天企業出品的糖果，遭中國網民閙爆，按讚的同門SJ始源也跟著遭殃。

4）朴宰範

曾有傳將加入綜藝節目「中國新説唱」的朴宰範，表示雖然中國的開價比韓國同類節目高1000倍，他仍選擇留在韓國，遭内地網民批評他是刻意這樣說以突顯自己身份有幾高，認為他有意貶低中國節目組。

5）朴寳劍

朴寶劍在一則廣告中與一位稱號為「萬里長城」的男子對奕兼鬥舞，在片中「萬里長城」身形矮胖戴着粗金鍊，舞步笨拙之餘，更被女伴掌摑，亦輸掉棋賽。由於萬里長城是中國獨有的文化象徵，不少內地網民在看過廣告後，質疑廣告有辱華之嫌。

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責任編輯：游昊雲

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