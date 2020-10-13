內地車市「金九銀十」銷售火爆 9月乘用車零售按年增7.3%

內地汽車市場迎「金九銀十」，銷售持續火爆。全國乘聯會今日公布的數據顯示，內地9月乘用車市場零售達到191萬輛，按年增長7.3%，實現了連續三個月8%左右的近兩年最高增速，按月則增長12.1%。

今年1至9月，乘用車市場零售累計增速按年下降12.5%，主要是受到春節偏早和疫情因素的影響。不過，較1至8月累計增速負增長15.2%提升了3個百分點。對此，乘聯會表示，這體現出整個行業的快速回暖態勢。

新能源車零售翻倍回暖

乘聯會指出，今年內地乘用車市場於7至9月增速保持強勢態勢。首先是宏觀經濟和出口市場超預期回暖，尤其是歐美疫情背景下的中國出口表現較強，穩定了消費信心；其次是去年部分地區7月實施後導致的車市低基數的特殊因素促進；第三是新能源車零售的翻倍回暖態勢明顯，推動車市走強。

數據顯示，9月，新能源乘用車批發銷量突破12.5萬輛，按年增長99.6%，按月增長24.1%。乘聯會表示，9月新能源車市多元化發力，上汽通用五菱24386輛、比亞迪 （01211） 19048輛、特斯拉中國11329輛，分列新能源三強。

乘聯會指，隨著北京增加放號2萬張及電動車新品性能普遍增強，插混車（插電式混合動力車）的性價比持續提升，預計四季度國內新能源車市將迎來全面發力的增長期。

此外，9月豪華車零售按年增長約33%，按月增長約5%，市場份額保持約15%的歷史高位。乘聯會表示，消費升級的高端換購需求加上豪華車型促銷折扣價格下探帶來的價格優勢，迅速引領細分市場回暖。

10月中國將進入乘用車市的旺銷期

展望10月車市，乘聯會表示，10月中國將進入乘用車市的旺銷期。由於國慶雙節期間的國內疫情相對平穩，這對四季度的經濟社會回暖奠定更強信心。雖然去年10月8日的基數偏高，但10月第一周的乘聯會廠商零售數據顯示按年8%以上增長，這也是市場總體較強的表現。

另據中汽協公布數據顯示，內地9月乘用車銷量208.8萬輛，按年增長8%。內地9月汽車銷量256.5萬輛，按年增長12.8%。內地9月新能源汽車銷量13.8萬輛，按年增長67.7%。

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責任編輯：蒯宇澄

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