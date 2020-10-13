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特朗普「世界第八奇蹟」泡湯 富士康美國投資大縮水

國情動向 16:37 2020/10/13

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特朗普「世界第八奇蹟」泡湯 富士康美國投資大縮水

台灣電子產品代工廠商富士康投資美國出現反覆。富士康此前答應投資100億美元，在美國威斯康星州設廠，美國總統特朗普稱之「世界第八奇蹟」（eighth wonder of the world）。不過，富士康投資如今據報大幅縮水，更失去了當地稅務優惠。富士康投資美國前景不明朗，為特朗普在大選前帶來尷尬。

富士康集團（Foxconn，又稱鴻海）2017年同意，在威斯康星州開設第10.5代液晶顯示屏（LCD）工廠。廠房預料佔地2,000萬呎，可創造1.3萬個職位。威斯康星州則向富士康開出40億美元稅務優惠。

當年消息公佈時，富士康創辦人郭台銘在白宮受到貴賓級待遇，特朗普、副總統彭斯、來自威斯康星州的時任眾議院議長瑞安（Paul Ryan）美國頭三號人物都陪伴在側。特朗普、瑞安翌年亦與郭台銘一同在威斯康星州，出席新廠房興建動土儀式。

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然而，特朗普這「重振美國製造業」之舉現在很可能成空。路透社報道，威斯康星州政府周一（12日）向富士康表示，公司並不符合取得稅務優惠資格。當局指出，富士康至今在當地聘用人數，遠不足以興建廠房，亦未達到2018年的招聘目標。

報道提及，富士康當年與美方達成協議時，威斯康星州由共和黨主政，而當地政權去年易手予民主黨；富士康工廠對當地不少人而言，已成為特朗普對中西部州份空頭承諾的象徵；中西部州份2016年大選多數都支持特朗普，把他送入白宮，這些州份在今屆大選成為了關鍵搖擺州。

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威斯康星州民主黨新政府，去年曾與富士康重新談判合約。網媒The Verge稱，富士康當時提出，將工廠規模縮小，聘用人數減至1,500人。但當政府要求正式修訂合約時，富士康予以拒絕。

富士康聲明表示，公司在2019年年底已在威斯康星州聘用550名全職員工，達到了520人的最低要求。威斯康星州當局則估計，只有281人聘用狀況符合要求。當局稱只要富士康提交投資方案具備充分細節，州政府即會配合提供稅務優惠。

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責任編輯：連兆鋒

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