▲ 【習近平南巡】習提更高水平自力更生 藏中央抗美新戰略

中美科技戰白熱化，美國對中國技術封鎖不斷升級之際，正在展開南巡之旅的中共總書記習近平，昨天考察企業時宣示，要走更高水平的自力更生之路。這一表述內含重訊號，預示中央將更著力運用舉國體制、強攻基礎科技，擺脫美國圍堵。

新華社報道，習近平周一（12日）下午考察潮州三環（集團），了解企業核心技術攻關等情況。其間，他闡述了自主創新和自力更生重要性和必要性，強調：

企業要發展，產業要升級，經濟要高質量發展，都要靠自主創新。現在我們正經歷百年未有之大變局，要走更高水平的自力更生之路。

他並呼籲，要更加注重高質量發展，以此來克服日益增加的全球不確定性。

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中央電視台網站隨即發出評論，解讀習近平所提「更高水平自力更生」的含意。

央視網評：要充份發揮社會主義制度優勢

央視指出，中國信息裝備和技術、航空航天等大國重器近年都取得了不俗成就，但基礎科學、芯片技術等領域還面臨一些「卡脖子（瓶頸位）」的問題。

尤其在單邊主義、貿易保護主義上升的背景下，國際上先進技術、關鍵技術越來越難以獲得，我們必須迎難而上，奮起直追，把創新主動權、發展主動權牢牢掌握在自己手中。

集中力量辦大事 強攻基礎科技

央視解讀，「走更高水平的自力更生之路」是提出要求，國家必須把增強自主創新能力，作爲發展科技的戰略基點。當中：

充分發揮我國社會主義制度能夠集中力量辦大事的優勢，集中關鍵資源攻克關鍵技術，尤其是基礎領域的原始技術創新，努力突破瓶頸，培育新技術、新產品、新業態，引領產業向中高端邁進，徹底擺脫核心技術受制於人的局面。

美媒彭博社也分析指，習近平此次考察珠三角地區，提出「更高水平自力更生」，預計將進一步加強粵港澳大灣區發展規劃、以將這一區域打造為國際科創中心。

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責任編輯：鄧國強

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