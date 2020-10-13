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【習近平南巡】GDP升逾萬倍 深圳40年發展猶如搭火箭

國情動向 16:48 2020/10/13

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今年是深圳經濟特區建立40周年。回顧往昔，深圳無論是人文還是經濟，都快速增長，GDP更由設立經濟特區前的1.96億（人民幣，下同），躍升到2019年的2.7萬億，增長逾萬倍。而創新一直是深圳在過去、當下和未來的關鍵詞。

GDP：1.96億到2.69萬億

1979年，深圳GDP只有1.96億，1992年提升到317.32億，居內地城市第六位，1996年突破1,000億。2010年，深圳GDP突破萬億大關。

2019年，深圳GDP已達到2.69萬億，同年度的香港GDP是2.86萬億港元，約2.48億人民幣。即是說，深圳的GDP已超越香港。

人均GDP：不足千元到20萬元

再從人口來看。深圳是移民城市，人口增長迅速，且人口密度大。1979年，常住人口僅31.41萬人，其中戶籍人口31.26萬人，暫住人口從0.15萬人。到了2019年，常住人口超過1,343萬人，非戶籍人口還比戶籍人口多出0.7倍。

在人均GDP方面，2019年，深圳人均GDP突破20萬元，而1980年的人均GDP僅835元，40年間人均GDP翻了200多倍。

進出口：1.14億到2.9萬億

在對外經濟方面，深圳作為改革開放的排頭兵，2019年全年貨物進出口總額超過2.9萬億元。其中出口總額超過1.6萬億，連續27年居內地大中城市首位。40年前，進出口總額約1.14億元，出口總額僅約6,000多萬元。

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在40年的發展巨變中，深圳離不開「創新」二字。

在過去，深圳的地標雕塑 「孺子牛」身後拉起的是一堆腐朽樹根。不破不立，將陳舊事物連根拔起才有如今的新天地。

深圳孺子牛雕塑

在當下，深圳吸引了一批科技企業落地生根，華為、騰訊、大疆等企業大廠雲集，在5G、無人機等領域躋身世界前沿；知識產權也呈現高質量發展態勢，2019年，深圳國內專利申請量為261502件，在內地大中城市排名第一。

時值中美科技戰火熱關頭，掌握新興技術就是掌握經濟命脈。深圳市委書記王偉中表示，深圳設立了高達100億的天使母基金，並吸引名校在此辦學，未來還將為孩童教育投入四五千億。

集中推出的措施，加上中央的政策紅利，冀深圳創新不停。

責任編輯：尹航

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