【台海局勢】專家：蔡英文演講示軟 兩岸對抗激烈程度或降低

▲ 分析指特朗普的對台政策可能加劇台海局勢緊張

台海局勢持續繃緊，中國問題專家鄧聿文指出，台灣的蔡英文總統在雙十節活動的演說，就兩岸關係問題上表達多重意思，包括台灣不會加劇與大陸的對抗、不會主動尋求與美國建交，向大陸釋放善意。當前台海雖仍有擦槍走火風險，但對抗激烈程度正在降低。如果美國總統特朗普在接下來的選舉行程中，沒因選情告急而大打「台灣牌」，甚至做出過激的舉動刺激大陸，解放軍針對台灣的軍事活動預料會維持在目前的水平，不會加強。

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鄧聿文周一（12日）對海外媒體表示，蔡英文演講涉兩岸關係的部份可謂「有硬有軟」，「硬」的是台灣在尋求獨立和武力抗拒大陸統一的方向以及保持對等尊嚴的對話原則不變，「軟」的方面是指台灣不會一味提高和大陸的對抗，當前不會主動尋求台美建交或美軍駐台之類刺激對岸，導致戰爭。蔡英文的姿態顯示大陸近期對的軍事活動，起到一定作用，也可能與美國總統大選的選情有關，她想跳脫中美對抗的束縛，並避免將賭注全部壓在特朗普身上。

大陸國台辦對蔡英文演講發出批評，表明台海危機仍然存在，但也沒有顯得比過去更強硬，仍採取觀察態度。另外，解放軍軍機近期只是單次飛入台灣空域，未再見到多架次飛機飛臨的場面，顯示過去只是針對美國的政治宣示。兩岸這種危局，未來可能還會持續一段時間。至於較大的變數，鄧聿文認為是特朗普會否再打「台灣牌」，但他指蔡英文在講話中明確表示「不求戰」，即沒有將台灣捲入戰爭的意願，特朗普就算想打「台灣牌」，恐怕也未必成事。

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責任編輯：陳建錫

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