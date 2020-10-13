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【中美角力】南京集成電路大學將成立 培養芯片人才

社會熱點 17:00 2020/10/13

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南京集成電路大學將成立 培養芯片人才

長期以來芯片領域一直是中國卡脖子的嚴峻問題，如今隨著美國對中國芯片的禁令，中國的芯片技術更成為大家關心的熱點，形勢也愈發嚴峻。為培養芯片人才，南京將成立一所專門培養芯片人才的高校南京集成電路大學，這也將是中國第一所專門培養芯片人才的高校。

據中國《通信信息報》10日報道，近日舉辦的第三屆半導體才智大會上，中國國家專用集成電路系統工程技術研究中心主任、東南大學集成電路學院院長、東南大學電子科學學院院長時龍興教授公開宣佈，將在南京成立一所專門培養芯片人才的高校——南京集成電路大學。

報道稱，這所大學的所有學科將圍繞集成電路技術而設計，還接入華為海思、中芯國際等許多企業，把理論與實踐結合為一體。芯片是中國缺口最大的產品，也是進口金額最高的商品。過去的2年時間，中國每年的芯片進口金額超過3000億美元，而今年預測至少也將超過3000億美元。

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根據海關的數據， 2020上半年，中國進口芯片多達2423億個，累計增長25.5%，而進口金額為1546億美元，累計增長12.2%。據最新發佈的《中國集成電路產業人才白皮書（2019—2020年版）》數據顯示，到2022年，中國需要74.54萬人從事集成電路行業，但是現在國內卻僅有50餘萬，也就是說，人才缺口仍將近25萬。

實際上，經驗豐富的集成電路工程師緊俏是普遍問題。之前因為挖人才，台積電也出過不少策略，而台積電人才也遭遇過挖角。中芯國際2017年10月延攬前台積電前研發處長梁孟松擔任中芯國際聯合執行長。在梁孟松帶領下，中芯國際短短300天突破陷入3年困境的14納米製程，優良率從5%激增至95%，營運狀況大為好轉。

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責任編輯：游昊雲

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